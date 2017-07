(AF) - Isolé dans la verdure au bord de la Noordstrooss (N7) entre Luxembourg et Junglinster, le restaurant Waldhaff fait l'objet d'un procès dont le verdict sera rendu le 13 juillet.

Le restaurant, ouvert par Marc Hobscheit il y a six ans, est passé de petit bistrot à restaurant à thème. Le petit bistrot était doté d'une véranda sur l'arrière. Marc Hobscheit y a ajouté une terrasse. «Au début la terrasse était juste couverte par une toile», expliquait-il lors d'un entretien avec wort.lu courant juin. «Mais c'était insuffisant. Nous avions installé des chauffages au gaz, ce qui nous coûtait 1.000 euros de gaz par mois!»



La terrasse est donc abritée afin d'être plus confortable: un toit et des cloisons en bois sont «construits en trois jours». Un parking a aussi été aménagé. Or le restaurant Waldhaff se situe dans une zone verte. Le règlement implique que le nombre de couverts soit limité à 49. Le Waldhaff peut dans sa configuration actuelle en accueillir «deux fois plus». La société emploie 26 personnes. Le bail d'exploitation arrive à échéance dans deux ans.



L'Etat, propriétaire des murs, exige que le restaurant retrouve sa capacité d'accueil initiale et que la terrasse, construite sans autorisation, soit rasée. «La véranda qui existait lorsque nous avons repris l'affaire avait elle aussi été construite sans autorisation», précisait Marc Hobscheit lors de notre entretien.



Lors de l'audience, mardi, le parquet a requis une amende de 50.000 euros à l'encontre de la société exploitante et une autre de 75.000 euros à l'encontre de Marc Hobscheit qui risque aussi trois mois de prison pour ces aménagements et construction sans autorisation. Le procureur estime que M. Hobscheit a agi en connaissance de cause et qu'il n'a pas tiré les leçons de deux précédents comparables.



Le parquet a ajouté que les travaux de suppression de la terrasse devraient être réalisés dans un délai de trois mois (chaque jour de retard équivaudrait à une amende de 10.000 euros) et a également requis la fermeture de l'établissement. Verdict le 13 juillet.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.