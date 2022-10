Les prix à la consommation ont légèrement progressé entre août et septembre, de 0,3%. Cela est notamment dû aux prix des produits pétroliers qui sont repartis à la hausse, analyse le Statec. Sur un an, la hausse est de près de 7%.

Prix à la consommation : encore une légère augmentation

Pascal MITTELBERGER Les prix à la consommation ont légèrement progressé entre août et septembre, de 0,3%. Cela est notamment dû aux prix des produits pétroliers qui sont repartis à la hausse, analyse le Statec. Sur un an, la hausse est de près de 7%.

Le taux d'inflation des prix à la consommation se stabilise. Alors qu'il était de 6,8% au mois d'août, le chiffre du mois de septembre est quasi identique : +6,9% en douze mois.

En passant à la focale mensuelle, d'août à septembre, l'indice national a connu une légère augmentation, de 0,3%. Il y a une raison principale à cela, selon le Statec. «Cette tendance s’explique par le renchérissement des prix des produits pétroliers de 2,3% en un mois», est-il indiqué dans le rapport publié ce mercredi 5 octobre.

Le prix des légumes frais en forte hausse

Ainsi, si le prix au litre de l'essence a baissé de 1% sur un mois, ceux du diesel et du mazout ont grimpé respectivement de 6% et 7,1%. «Comparés au mois de septembre de l’année précédente, les prix des produits dérivés de l’or noir dans le panier de l’indice sont supérieurs de 37,4%», relève encore le Statec. Concrètement, ce mercredi, le litre de Super 95 coûte 1,675 euro, le diesel 1,84 euro dans les stations-service luxembourgeoises ; le 5 octobre 2021, les prix étaient de 1,398 euro et 1,328 euro.

Du côté des produits alimentaires, l'inflation annuelle est de 9,2%. D'août à septembre, ils ont augmenté de 0,7% et ce sont les légumes frais (+12,3%), les oeufs (+4,5%) et le beurre (+2%) qui ont fait grimper la facture à la caisse au cours du mois écoulé. À l'inverse, des produits comme les fruits frais, les céréales ou les pâtes ont vu leurs prix baisser en septembre.

Les vacances sont finies, les billets d'avion baissent

Le Statec note encore que le budget des ménages est grevé par une hausse des loyers (+0,5%), des produits d'entretien (+1,8%) et des services postaux (+22%). Par contre, les prix des voyages et des billets d'avion ont fortement baissé en septembre, par rapport au mois d'août, «en raison de la fin des vacances scolaires.»

Enfin, le Statec conclut son propos en évoquant l'index. «La moyenne semestrielle de l’indice raccordé à la base 1.1.1948 passe de 954.51 à 957.56 points. La prochaine indexation sera déclenchée lorsque la valeur de 964.64 sera atteinte.» (lire ci-dessous)

L'impact des mesures de l'accord tripartite À la suite de l'accord tripartite signé le 28 septembre, le Statec a analysé l'impact des mesures prises pour contrer l'inflation et préserver le pouvoir d'achat. Pour rappel, l'accord prévoit une limitation à +15% de la hausse du prix de gaz par rapport au niveau actuel (alors qu'une augmentation de plus de 80% était initialement annoncée), le gel des prix de l’électricité en 2023 (contre une hausse estimée à près de 50% avant l'accord), une réduction de 15 centimes par litre de mazout à partir du 1er novembre, la baisse de la TVA de 1 point de pour cent en 2023, et des aides sur les prix des pellets. Concernant le pouvoir d'achat des ménages, le Statec prévoit une hausse pour toutes les catégories en comparaison avec les chiffres de 2019. Il est aussi indiqué que «pour les ménages des quintiles inférieurs (avec les revenus les plus faibles, NDLR), le manque à gagner des revenus indexés a été surcompensé par la baisse des dépenses et les mesures ciblées: leur pouvoir d’achat a augmenté avec les mesures». Selon les prévisions du Statec, avec ces mesures, la prochaine tranche de l'index pourrait être déclenchée début 2023, tandis qu'une autre tranche est toujours prévue en avril (report de juin 2022). Dans le même temps, le Statec avertit sur l’existence d'incertitudes et de risques qui pourraient intervenir et mettre à mal toutes ces prévisions. Par exemple, «l'ampleur du ralentissement de l’activité économique et impact sur les prix» ou encore les «hausses prévues des taux d’intérêt directeurs et [leur] impact sur les prix».

