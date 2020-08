Si la crise sanitaire a contraint près d'un résident sur deux à annuler un séjour de loisirs ces derniers mois, rares sont ceux qui ont perdu de l'argent. Les agences de voyages et autres compagnies jouant le jeu du dédommagement dans la plupart des cas, selon le Statec.

Privés de vacances, mais pas de remboursement

D'habitude, en cette saison, les analyses du Statec font rêver. Il y est question de vacances (79% des résidents effectuant au moins un voyage de loisirs durant l'été). On y parle des destinations estivales favorites des Luxembourgeois (France en tête, devant Allemagne, Portugal, Italie, Espagne et Belgique). Mais ce mardi, le service national de la statistique sort une étude sur... les annulations de voyage. Le covid-19 est passé par là!

Ainsi, entre mars et cet été, 46% des résidents auraient annulé au moins un séjour de loisirs en raison de la crise sanitaire. Et non contents de pouvoir goûter au farniente dans la région de leur choix, certains ont eu des inquiétudes financières. En effet, pour 59% des séjours annulés, les clients avaient avancé de l’argent. Ouf, selon l’enquête Tourisme du Statec, «à la mi-juin, seulement 11% des séjours prépayés n’avaient pas encore été dédommagés», note Lucile Bodson dans son analyse.

Ainsi, 65% des annulations n’auraient même pas eu de conséquence financière pour les clients luxembourgeois. Mais cela selon diverses formules. En effet, pour 36% des séjours, les frais engagés ont bel et bien été remboursés au centime près. Mais dans 29% des cas, le séjour a été remplacé ou reporté. Seuls 14% des séjours annulés n'ont pas été remboursés à hauteur de 100% de l'avance effectuée. «Enfin, pour 11% des séjours annulés, les prestataires de services n’avaient, au moment de l’enquête, pas encore indemnisé les résidents concernés», indique le Statec.

Et si les voyagistes et autres firmes aériennes semblent avoir joué le jeu, les clients privés de séjour n'ont guère pu compter sur l'assistance de leurs compagnies d’assurances pour assumer une partie des sommes engagées. A peine 2% des cas litigieux ont vu les assureurs prendre le relais financier... De l'utilité de bien choisir son opérateur et sa couverture multirisques.

L'aérien en chute

A été exceptionnel, comportements inhabituels. Ainsi, alors que traditionnellement 99% des voyages d'été des Luxembourgeois se déroulent à l'étranger, il se pourrait que le contexte médical et la campagne de promotion nationale ait incité de nombreux résidents à opter pour une formule «Vakanzdoheem». En tout cas, le gouvernement en distribuant près de 700.000 bons de 50€ pour inciter à passer une nuitée (au moins) dans le pays aura poussé à ces vacances plus locales.

Un dépistage offert pour les vacances Alors que certains pays imposent un test au covid-19 négatif pour entrer sur leur territoire, le gouvernement a décidé mercredi de prolonger le dépistage, pour les voyages à l'étranger, tout au long du mois d'août. Tous les résidents pourront en bénéficier une fois et gratuitement.

De plus, le Statec s'attend à ce que les vacanciers luxembourgeois modifient également leur mode de transport favori pour ces congés d'été. Et c'est le secteur aérien qui devrait en pâtir le plus. Alors que l'an dernier, pas moins de 40% des estivants avaient opté pour un aller-retour en avion, il devrait en être tout autrement pour cette saison 2020.

En témoignent les chiffres de fréquentation du Findel. L'aéroport national qui avait explosé son plafond de voyageurs en 2019 (avec 4,4 millions de passagers sur un an) peine à atteindre les 10% de sa fréquentation estivale, correspondant pourtant à son rush. Déjà en juin, l'aéroport n'avait vu décoller et atterrir que 36.412 personnes, contre 412.671 un an auparavant...

Cela ne sera pas sans conséquences sur le secteur comme l'a déjà laissé envisager la tripartite organisée en urgence, mi-juillet. Réponse en septembre, date à laquelle les partenaires sociaux ont choisi de se retrouver pour évoquer le sort, notamment, des employés de Luxair et Luxairport.



Outre le fait que nombre de compagnies n'aient pas repris leurs allers-retours vers certaines destinations, la confiance dans ce type de voyage peine à revenir. Sans parler des constants changements d'exigences administrativo-sanitaires des Etats concernant l'accueil des touristes, à l'exemple du Royaume-Uni, de l'Allemagne ou de la Belgique pour ne citer qu'eux.



