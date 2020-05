La pandémie de covid-19 ayant amené les autorités à ne pas permettre la tenue de la Schueberfouer et de l'ensemble des foires en 2020, le secteur se retrouve contraint d'innover. Certains retrouvent ainsi leur clientèle sous des formes inédites.

Luxembourg 11 4 min.

Privés de leur gagne-pain, les forains se réinventent

La pandémie de covid-19 ayant amené les autorités à ne pas permettre la tenue de la Schueberfouer et de l'ensemble des foires en 2020, le secteur se retrouve contraint d'innover. Certains retrouvent ainsi leur clientèle sous des formes inédites.

(MF et pj) «Il faut se rendre à l’évidence: il n’y aura pas de kermesse toute l’année 2020, alors mieux vaut s’adapter aux règles sanitaires en vigueur plutôt que de pleurer sur son sort», balance Jean-Marc Vanderwaeren, cogérant de l’entreprise familiale Jean La Gaufre. Un nom qui rappelle à lui seul des tonnes de souvenirs d’enfance à nombre de Luxembourgeois. La preuve, ils sont en moyenne «entre 170 et 200 par jour» à venir faire la file, masque de protection sur le nez, pour retrouver le goût de la gaufre de Bruxelles made in Luxembourg.

Avec femme, beau-fils et belle-sœur, Jean-Marc Vanderwaeren a rouvert cette semaine le rideau de son stand de quatre mètres place du Lavoir, au centre de Leudelange. A vrai dire, il n’avait plus le choix car dépassé par le succès de l’ouverture d’un stand de gaufre dans le garage familial depuis le Vendredi saint. «L’ennui, c’est qu’à certains moments il y a eu des files comptant jusqu’à 50 voitures», raconte le forain. Mais avec la poursuite du déconfinement annoncée pour lundi la donne changera et la commune a préféré anticiper.

11 wort.online.fr. Jerome Zellweger's Verkaufsstand in Bartringen. Coné. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. wort.online.fr. Jerome Zellweger's Verkaufsstand in Bartringen. Coné. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Gerry Huberty wort.online.fr. Jerome Zellweger's Verkaufsstand in Bartringen. Coné. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Gerry Huberty wort.online.fr. Jerome Zellweger's Verkaufsstand in Bartringen. Coné. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Gerry Huberty Le patron de la confiserie Coné à Bertrange: Jérôme Zellweger. Photo: Gerry Huberty La confiserie Coné à Bertrange a toujours autant de succès auprès des enfants. Photo: Gerry Huberty Les mesures sanitaires ont été prises pour assurer au public une visite au stand sans le moindre risque. Photo: Gerry Huberty Jean la Gaufre a installé son stand à Leudelange. Photo: Gerry Huberty Jean la Gaufre à Leudelange. Photo: Gerry Huberty Jean la Gaufre à Leudelange. Photo: Gerry Huberty Jean la Gaufre à Leudelange. Photo: Gerry Huberty Jean la Gaufre à Leudelange. Gerry Huberty

«On n’a pas besoin de parler avec les clients, ni d’avoir de contact, ni même d’argent. Tout se fait à travers l’application», explique l'entrepreneur, pas peu fier de cette astuce. Définie comme «bien plus porteuse que les réseaux sociaux, puisqu’elle permet de passer commande, de générer un ticket avec une heure pour retirer ses gaufres», l'app permet aussi de guider les clients «directement jusque chez nous» d’où qu'ils viennent.

Mais le nouvel outil n’est pas tombé du ciel puisque «ça fait environ trois ans que nous travaillons sur son développement avec une société luxembourgeoise pour le jour où...», raconte le forain qui a vu dans la pandémie l'élément déclencheur pour sa finalisation. A l'heure actuelle, cette dernière «dépasse déjà les 8.000 téléchargements en un mois».

Depuis son lancement, il y a un mois, l'application lancée par Jean-Marc Vanderwaeren a été téléchargée plus de 8.000 fois, assure le forain. Photo: Gerry Huberty

Patron de la confiserie Coné, Jérôme Zellweger a, lui, profité des premières semaines de confinement pour dépoussiérer son site internet et se refaire une santé sur les réseaux sociaux dans la foulée. Et lui aussi a retrouvé le sourire ces jours-ci: «sur Facebook, c’était pire que le virus ! En trois jours, plus de 1.500 followers se sont manifestés».

Jusqu’ici, ce dernier accueillait les clients devant sa porte à Bertrange. Avec l’aval de la commune, Jérôme Zellweger a décidé d’ouvrir son stand de 15 mètres de long dans sa cour privée depuis vendredi. Tous les jours désormais, entre 14h et 20h, jusqu’à 20 personnes pourront être accueillies «à condition qu’elles portent un masque de protection», prévient le vice-président de la Fédération nationale des commerçants forains (FNCF).

Charles Hary, président des forains du Luxembourg, réclame des aides d'urgence pour sa corporation. Photo : Lex Kleren

Si certains ont trouvé une issue de secours pour échapper au marasme économique auquel ils sont promis cette année, tous ne versent pas dans l’alimentaire. Les plus pénalisés sont ceux qui ont investi lourdement dans une attraction, contrainte à rester sous bâche. Bien des questions restent ouvertes: «Il y a les 5.000 euros d’aide pour les PME mais ce n’est que pour une fois. Quelles autres aides seront mises en place pour les forains?», a déjà interrogé Jérôme Zellweger. Sans réponse à ce jour.

Si l’optique d’une Schueberfouer décentralisée dans les quartiers reste sur la table, les forains tournent leur regard vers le marché de Noël 2020. La dernière occasion pour le secteur de réaliser un chiffre d'affaires cette année avant d’entamer l’hiver. Pour ceux qui tiendront jusque-là, car déjà la FNCF tire la sonnette d'alarme. «Les conséquences des décisions gouvernementales sont dramatiques pour la soixantaine de familles foraines au Luxembourg, qui vivent quasi exclusivement de ces événements», assure vendredi Charles Hary, son président dans un communiqué.

Silence ministériel

Car si les «métiers» sont sans aucun revenu actuellement, quelle sera ensuite l'attitude des petits et des grands quand les kermesses seront à nouveau autorisées? Et Charles Hary de regretter de n'avoir aucune visibilité sur le calendrier des prochaines animations «alors que l’Allemagne a ouvert la possibilité d’une réouverture des parcs d’attractions et que Europa-Park reprend le 29 mai».

Aussi, contrairement à sa jovialité habituelle, cette fois, le président se fâche. «Les nouvelles aides annoncées le 6 mai par le gouvernement n’apportent toujours pas le secours escompté. Le 14 avril nous avons envoyé une lettre aux ministres Delles et Tanson demandant une entrevue. Notre lettre est restée sans réponse...». Un sale tour qui aurait pu être évité.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.