La juge s'est montré légèrement plus clémente que le ministère public qui réclamait une peine de cinq ans de prison à l'égard du Sénégalais domicilié au Luxembourg.

Luxembourg 2 min.

Il est domicilié au Luxembourg

Prison pour le faux pilote de ligne «arnacoeur»

Simon MARTIN La juge s'est montré légèrement plus clémente que le ministère public qui réclamait une peine de cinq ans de prison à l'égard du Sénégalais domicilié au Luxembourg.

Il y a quelques jours, nous vous relations ce dossier judiciaire pour le moins insolite, celui d'un Sénégalais domicilié au Luxembourg qui a escroqué de nombreuses femmes en Suisse en se faisant passer pour un pilote de ligne.

Orpea sous protection judiciaire pour renégocier sa dette Le développement international et immobilier d'Orpea a plongé l'entreprise dans une dette abyssale, la forçant à entamer une procédure amiable de conciliation afin de renégocier cette dette.

Ce dernier s'affichait en effet sur ses réseaux sociaux en tenue de pilote et à bord d'un avion. Il séduisait ensuite ses proies, des femmes pour la plupart originaires d'Afrique et habitant en Suisse en leur promettant de leur trouver des billets à des prix réduits. Il serait même allé jusqu'à entretenir des relations sexuelles avec les victimes dont certaines auraient été filmées à leur insu. L'homme en aurait ensuite profité pour les faire chanter et ainsi obtenir davantage d'argent.

Il restera encore en prison

Devant le tribunal, l'homme de 44 ans avait usé de tous les moyens pour pousser les différents magistrats à bout, de même que son propre avocat que le prévenu avait osé traiter de «lâche». Ingérable, il s'était également montré injurieux à l'égard de la juge, la comparant à des groupes terroristes. La procureure avait requis pas moins de 5 ans de prison ferme et 12 ans d'interdiction de séjour en Suisse pour l'«arnacoeur».

Le procureur demande une peine de prison pour Roy Reding Le député ADR aurait dissimulé une décision pénale concernant un bien lors d'une vente immobilière.

Jugement a été rendu ce vendredi et celui-ci s'est montré un peu plus clément que les réquisitions du ministère public. En effet, le faux pilote de ligne a été condamné par le tribunal de Vevey à une peine de 3 ans et demi de prison ainsi qu'à une interdiction de séjour en Suisse pour une durée de douze ans. Le tribunal a ainsi retenu que dans certains cas, les ébats sexuels étaient filmés avec le consentement des victimes. Certains témoignages des parties civiles n'étaient pas non plus suffisamment étayés, expliquent nos confrères de 20Minutes.

Ces derniers ont d'ailleurs ajouté que le faux pilote de ligne s'était à nouveau illustré durant le procès, expliquant avoir envoyé un message à 4h du matin à la juge pour lui signifier qu'elle était «nulle» et qu'il refusait d’assister à la lecture du jugement. En détention depuis le printemps 2019, l'homme devra encore passer une année en prison avant d'être cette fois-ci expulsé de la Suisse. Reste à savoir s'il retournera au Luxembourg ou ailleurs.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.