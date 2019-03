Dégrader ou détruire un radar peut coûter cher puisque la loi prévoit une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an.

Luxembourg

Prison ferme encourue pour les auteurs

Une nouvelle fois, un radar automatique a été vandalisé et ce week-end, c'est celui de Raemerich qui a été peint en rose sur sa partie inférieure. L'appareil flashe les automobilistes dépassant les 90 km/h à la toute fin de l'A4 dans le sens Luxembourg-Esch-sur-Alzette.

Le ou les auteurs s'exposent à de lourdes conséquences. La loi prévoit que «détruire, abattre, mutiler ou dégrader des objets destinés à l'utilité publique, est passible d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros».



Ce n'est pas la première fois qu'un radar fixe est la cible de vandalisme. Avant même le début de la phase de test proprement dite, un premier radar automatique avait été délibérément endommagé en février 2016 sur la N24 entre Oberpallen et Beckerich.



En août de la même année, le radar situé sur la N7 à Lipperscheid avait été endommagé par des pétards.



Les radars fixes ont été installés au Luxembourg à partir de mars 2016 et le 16 mars prochain cela fera 3 ans que les routes du Grand-Duché sont équipées de 25 appareils.



Voici une carte des emplacements des radars. Ils n'ont pas été mis en service au même moment, mais entre mars 2016 et 2017.







Voici le nombre de véhicules flashés par radar lors de l'année 2017, ce sont les derniers chiffres disponibles.



En plus des radars fixes, la police utilise des radars automatiques embarqués dans des véhicules banalisés. On compte six véhicules équipés d'un radar mobile actuellement en circulation. Le système radar est embarqué à l'arrière d'un véhicule utilitaire ou posé en bord de route sur un trépied.



La police utilise également des radars semi-fixes, appelés radars remorques ou radars autonomes. Le système radar est embarqué dans une remorque blindée qui peut être installée n'importe où sur le réseau routier mais qui est principalement utilisée dans les zones de chantier.



Projet-pilote sur la N11



Fin 2019, un nouveau type de radar va faire son apparition sur les routes. Les travaux préparatoires ont déjà démarré et la phase d'essai débutera à l'automne 2019.

Les radars-tronçon seront utilisés pour le projet-pilote sur la N 11, qui couvrira un tronçon de 4 km avant Waldhof.

Contrairement aux radars classiques, les nouveaux systèmes ne mesurent pas seulement la vitesse en un point précis. Ils mesurent plutôt la vitesse moyenne sur une certaine distance et la comparent ensuite avec la vitesse maximale autorisée sur le tronçon de route.

Ils devraient dissuader les conducteurs d'accélérer de nouveau immédiatement après avoir passé le radar.

