Affaire «CSV-Frëndeskrees»

Prison avec sursis requise contre Frank Engel

Au dernier jour du procès contre plusieurs responsables du CSV, le ministère public a plaidé pour que l'ancien président du parti soit condamné à une peine de neuf mois avec mesure probatoire et une amende. Les autres sanctions plaidées se révèlent plus légères.

(Jmh avec Marc Hobscheid) - Pour le ministère public, l'affaire «CSV-Frëndeskrees» peut se résumer en un point. La volonté d'assurer une source de revenus à Frank Engel, premier président du parti chrétien-social à ne pas disposer de mandat électoral pendant l'exercice de cette fonction. Et donc sans ressources financières directes. Pour le procureur, le contrat signé entre l'ancien président et l'asbl en charge de la gestion du patrimoine immobilier du parti relève du «travail fictif» puisqu'entre juin 2020 et janvier 2021, une part infime de la mission initiale avait été réalisée.



En l'occurrence, une visite d'un nouveau bâtiment potentiel pour le parti et la rédaction d'un rapport d'une page et demie dédié à la transformation de l'asbl en fondation. Autre indice confondant pour le magistrat, le fait que Frank Engel n'ait reversé les quelque 40.000 euros perçus qu'après la dénonciation officielle auprès du parquet et les premières investigations.

Raison pour laquelle le parquet a requis, mardi, une peine de prison avec sursis de neuf mois, assortie d'une amende «à la hauteur des possibilités financières» de l'ancien président du CSV.



Le procureur s'est montré plus clément à l'encontre des autres accusés, demandant une peine de six mois avec sursis avec une amende contre Félix Eischen, ancien secrétaire général, et André Martins, ancien trésorier. Seule une amende a été requise contre Georges Heirendt, l'autre ancien trésorier, Georges Pierret, membre de l'asbl, Elisabeth Margue et Stéphanie Weydert. Ces dernières étant actuellement coprésidente et co-secrétaire générale du CSV.

A noter qu'après la plaidoirie du ministère public, Frank Engel n'a pas caché sa colère contre la peine requise, indiquant que «nous ne serions pas ici si je n'avais pas renoncé à me présenter aux élections européennes de 2019». Une décision qualifiée de «plus grande bêtise de [s]a vie».

Et l'ancien président, aujourd'hui sans étiquette politique, d'assurer une nouvelle fois qu'il n'avait jamais eu l'intention de «tromper le CSV-Frëndeskrees mais bien de le faire revivre». Le verdict est attendu le 9 décembre prochain.

