(mig - Trad. MF) – Le rapport d'audit sur les soins de santé dans le système pénitentiaire a été présenté mercredi. Dans l'ensemble, le Luxembourg obtient un bon bulletin même s'il y a parfois un manque de cohérence de la prise en charge médicale dans les institutions.

En 2016, le gouvernement Bettel avait commandé un audit commandé en 2016 pour analyser le fonctionnement actuel de l'ensemble de la médecine pénitentiaire au Luxembourg. Mercredi matin, les résultats ont été présentés aux membres des commissions parlementaires Justice et Santé.

«L'audit a été réalisé dans la perspective de la mise en service du futur Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff (CPU)», prévue pour 2022, résume la députée des Verts Josée Lorsché. Ce n'est qu'après son ouverture que le Centre pénitentiaire de Schrassig sera rénové à son tour.



L'audit donne un aperçu de l'état actuel de la médecine pénitentiaire et il n'est pas trop mauvais selon les experts français, le professeur Bruno Gravier du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, et le professeur Jean-Marc Elchardus, membre du Conseil scientifique criminologique, Professeur des Universités de Lyon.

«Le manque de cohérence des traitements dans les prisons et les hôpitaux a notamment été critiqué» dans l'audit, rapporte Mme Lorsché. Raison pour laquelle les auditeurs conseillent de mieux restructurer la prise en charge médicale des détenus, en mettant en place une direction médicale unique pour l'ensemble des traitements médicaux assurés tant dans les prisons que dans les institutions partenaires que sont le CHNP, le CHL et le CHEM.



Plus de personnel médical

Le traitement psychiatrique des délinquants souvent dangereux est fondamentalement différent de celui des non-délinquants. Cet aspect devra davantage être pris en compte à l'avenir lors de la formation du personnel médical. L'offre psycho-thérapeutique doit être renforcée et plus de personnel doit être embauché dans les prisons luxembourgeoises pour le traitement des patients.

L'autre nouveauté, selon Mme Lorsché est l'âge toujours plus avancé des prisonniers. Les décès liés à l'âge sont toujours plus nombreux. Les auditeurs recommandent, selon Josée Lorsché de mieux prendre en compte cet aspect et d'améliorer la prise en charge des détenus âgés et malades.

Schrassig au lieu du CHNP

La rénovation du Centre pénitentiaire de Schrassig prévoit de placer dans une structure séparée les personnes qui ne sont pas condamnées en raison de leur maladie mentale mais qui doivent être incarcérées pour des raisons de sécurité.

Un projet qui n'est pas controversé par des raisons éthiques. Aujourd'hui, ces personnes vivent au CHNP à Ettelbruck. Les auditeurs sont favorables à la solution de les transférer sur le site de Schrassig