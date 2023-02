La députée Jessie Thill (Déi Gréng) craint que les victimes de violence issues de l'immigration ne connaissent pas leurs droits - ou ne les exercent pas par peur.

Violence domestique

Pris dans la spirale de la violence par peur de l'expulsion

Ines KURSCHAT La députée Jessie Thill (Déi Gréng) craint que les victimes de violence issues de l'immigration ne connaissent pas leurs droits - ou ne les exercent pas par peur.

«La nationalité ne joue aucun rôle. Tout le monde est aidé», a souligné la ministre de l'Égalité des chances Taina Bofferding (LSAP) mercredi lors de l'heure des questions à la Chambre. 270 personnes sur un total de 1.695 victimes de violence domestique en 2022 sont originaires de pays tiers, soit environ 16%. La ministre du LSAP n'a pas apporté de chiffres détaillés, par exemple sur la nationalité et l'origine des victimes de violence ; le rapport annuel sur la violence domestique doit paraître dans quelques mois.

La question élargie de la députée Déi Gréng Jessie Thill sur ce que l'Etat entreprend en cas de violence dans les relations entre personnes issues de l'immigration est néanmoins justifiée. Les femmes et les enfants réfugiés sont considérés comme particulièrement vulnérables, notamment parce que les femmes ressortissantes de pays tiers et les demandeuses d'asile dépendent le plus souvent du droit de séjour de leur partenaire.

«Souvent, les réfugiées victimes de ces violences ont déjà des craintes existentielles et hésitent donc encore plus à parler des violences subies, respectivement à les combattre, et à les dénoncer par exemple à la police», écrit Lena Vandinivit, directrice adjointe de Femmes en détresse, interrogée par le Luxemburger Wort.

La nationalité ne joue aucun rôle. Tout le monde est aidé. Ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes Taina Bofferding (LSAP)

Selon Femmes en détresse, d'autres peurs existentielles agissent comme des freins : l'incertitude de pouvoir rester au Luxembourg si elles se présentent à la police, la dépendance à l'égard de l'auteur, qu'elle soit financière, culturelle ou même émotionnelle, la crainte de perdre le lien avec sa propre communauté. A cela s'ajoute, le fait d'être livrée à elle-même dans un pays étranger et les inquiétudes quant à l'avenir de leurs enfants.

Sans droit de séjour

Pourtant, les femmes (ou les hommes) sans droit de séjour qui sont battues par leur partenaire peuvent en faire la demande auprès de l'office des étrangers : cinq demandes de droit de séjour en raison de la violence du partenaire y ont été déposées l'année dernière. Une a reçu une décision positive, une autre est en cours. La convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, ratifiée par le Luxembourg en 2018, un accord paneuropéen visant à lutter contre la violence sexiste envers les femmes et les filles, le permet.

La députée écologiste Jessie Thill craint toutefois que de nombreuses femmes réfugiées (potentiellement) concernées ne connaissent pas ce droit et d'autres droits en cas de situations de violence. Soit parce qu'elles ne parlent pas la langue pour comprendre les campagnes d'information, soit parce que les informations ne leur parviennent pas. La ministre Taina Bofferding a fait référence à cet égard aux services de traduction mis à la disposition des travailleurs sociaux dans les structures de refuge et les services sociaux.

Tout renvoi est bien entendu mis en œuvre par notre personnel. Yves Piron, directeur de l'Office national de l'accueil (ONA)

Dans la plupart des centres d'hébergement pour réfugiés, le numéro de téléphone où les victimes de violences peuvent s'adresser est affiché : le 113 est le numéro de la police, des affiches des centres d'accueil pour femmes sont également présentes. Yves Piron, directeur de l'Office national d'accueil (ONA), l'autorité qui organise et coordonne l'accueil des réfugiés et gère les structures d'accueil pour les réfugiés dans tout le pays, souligne au Luxemburger Wort: «Les lois sont aussi valables dans nos structures».

Concrètement, si la police est appelée parce qu'un partenaire menace de recourir à la violence ou est devenu violent, la loi sur l'expulsion s'applique : le partenaire violent peut être expulsé par la police et conduit dans un autre centre d'hébergement. «Chaque expulsion est bien entendu mise en œuvre par notre personnel», explique Yves Piron. D'autant plus si des enfants sont concernés.

Concepts de protection dans les foyers de réfugiés

Dans son rapport annuel 2022, l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (Okaju) avait certes déploré ne pas avoir trouvé de concepts de protection clairement identifiables dans les structures pour réfugiés, mais le directeur de l'ONA, M. Piron, l'assure : «Nos travailleurs sociaux ont cela à l'esprit et sont formés pour détecter la violence».

Les contrôles d'entrée systématiques effectués par des entreprises de sécurité privées offrent une sécurité supplémentaire face à un (ex-)partenaire agressif et violent qui a été expulsé du logement. Celui ou celle qui s'est fait remarquer par sa violence se voit interdire l'accès au foyer. Cela est contrôlé avec précision à l'aide de listes.

Foyers pour femmes : de longues listes d'attente

L'autorité d'accueil dispose également d'un logement spécialement conçu pour les femmes seules et leurs enfants, où les femmes ayant subi des violences peuvent notamment trouver refuge. Toutefois, ce qui vaut pour toutes les structures d'accueil s'applique ici : elles sont désespérément débordées. Les femmes qui cherchent leur propre logement sur le marché libre ne le trouvent souvent pas pendant des mois, voire des années. «Que l'on ait ou non une expérience de fuite, nous n'avons pas suffisamment de places et de structures pour les victimes de violence au Luxembourg», explique Vandinivit pour décrire la triste réalité.

Taina Bofferding a tout de même apporté deux bonnes nouvelles aux députés. Une structure avec des appartements pour les mères battues et leurs enfants doit ouvrir prochainement à Mersch. D'autres appartements sont prévus à Bertrange. Au total, 40 femmes devraient ainsi trouver un toit. Dans son appel final à la tribune de la Chambre, Taina Bofferding, qui est également ministre de l'Intérieur, s'est adressée aux communes : «Si quelqu'un a des places libres, chez nous, les portes sont toujours ouvertes».

(Traduction: Thomas Berthol)

