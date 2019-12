Le budget 2020 de Luxembourg-Ville, validé lundi soir, fait la part belle à une série de projets pour répondre aux défis liés à sa croissance. Parmi eux de grands projets de construction d'infrastructures à plusieurs millions d'euros.

Luxembourg 3 min.

Priorité au logement abordable dans la capitale

Maurice FICK Le budget 2020 de Luxembourg-Ville, validé lundi soir, fait la part belle à une série de projets pour répondre aux défis liés à sa croissance. Parmi eux de grands projets de construction d'infrastructures à plusieurs millions d'euros.

(MF avec Nadine Schartz) – Alors que la flambée des prix de l'immobilier se poursuit au Luxembourg et que le trafic autour de la capitale est de plus en plus engorgé, la création de logements à des prix abordables est la priorité numéro un du conseil échevinal et du conseil communal. Serge Wilmes, premier échevin, a tenu à le rappeler mardi lors du vote du budget 2020 qui n'a pas été validé par le LSAP, Déi Lénk et Déi Gréng. Le conseiller des verts, François Benoy, lui ayant attribué, non pas un triple A mais un triple B, comme «Bauen» («construire» en allemand).

La capitale augmentera ses investissements de 15% Logement, mobilité ou encore infrastructures : tout sera mis en œuvre pour augmenter la qualité de vie des habitants de Luxembourg, selon la rapporteuse du budget 2020, Claudine Konsbruck.

Dans la capitale aux 120.000 habitants, a expliqué Serge Wilmes, plus de 200 logements sont actuellement en construction. Et bien d'autres sont en cours de planification. Comme par exemple, route d'Arlon, sur le site tout autour du stade Josy Barthel où «au moins 1.000 logements» devraient voir le jour. Jusqu'à 15 projets seront présentés au conseil municipal le 20 janvier 2020 pour le projet «Wunnquartier Stade», a assuré la bourgmestre Lydie Polfer (DP). Le grand public aura alors 15 jours pour en prendre connaissance.

Au Ban de Gasperich, le Centre national d'incendie et de secours ponctionnera le budget 2020 de 28 millions d'euros. Photo: Pierre Matgé

Plusieurs grands projets de construction de logements seront lancés en 2020 comme par exemple sur l'ancien site Villeroy & Boch à Rollingergrund, sur le site des sociétés Paul Wurth et Heintz van Landewyck et dans le quartier Hollerich lui-même.

Quant au nouveau stade de football national en cours de construction du côté de Kockelscheuer, et bien plus cher que prévu, «nous espérons fermement que le premier match officiel pourra être disputé sur la nouvelle pelouse à l'automne 2020», a déclaré Simone Beissel (DP), comme pour conjurer le sort.

Après le retard d'une année pour la construction du nouvel écrin sportif, l'échevine chargée des Sports et Loisirs a reconnu que la construction du parking à plusieurs étages planifiée par l'Administration des ponts et chaussées tout près du nouveau stade ne serait pas achevée avant 2022. Les travaux devraient démarrer en septembre 2020. Mêmes soucis pour le nouveau bâtiment du Service des sports et le stade. Leur construction ne progresse pas aussi rapidement que prévu.

Vel'OH! s'exporte à Niederanven

Patrick Goldschmidt (DP), échevin à la Mobilité, a évoqué l'expansion du réseau de vélos en libre-service Vel'OH dans les communes voisines de la capitale. Après avoir résolu les problèmes liés au succès des vélos et à leur disponibilité dans la capitale, la Ville a travaillé intensivement pour étendre son réseau.

Des discussions qui portent leurs premiers fruits du côté de Niederanven. Le conseil communal a validé, lundi soir, un investissement de 320.000 euros au budget 2020 afin de créer quatre stations de 20 places au total sur le territoire de la commune et le connecter à Luxembourg-Ville en mode électrique.