Sans concertation, l'enseigne de mode vient d'annoncer à ses salariés que leur bonus de fin d'année serait réduit. L'OGBL dénonce une décision infondée et promet une manifestation, samedi 19 décembre.

Prime diminuée, piquet assuré pour H&M

Patrick JACQUEMOT Sans concertation, l'enseigne de mode vient d'annoncer à ses salariés que leur bonus de fin d'année serait réduit. L'OGBL dénonce une décision infondée et promet une manifestation, samedi 19 décembre.

Voilà le genre d'actualité dont l'enseigne de mode suédoise se passerait bien. Ce samedi, à 15h, l'OGBL entend organiser un piquet de protestation juste devant le magasin de la Grand-Rue à Luxembourg. En plein rush des achats de fête, cela fait mauvais genre. Mais il est vrai que les salariés du groupe viennent d'apprendre que pour Noël leur direction ne leur ferait pas de cadeau : la prime de fin d'année serait réduite d'1/6e.

Et la mesure est aussi bien valable pour les 150 employés de la marque au Grand-Duché (et ses déclinaisons comme &Other Stories, Cos, H&M Home, Weekday ou Arket) que pour leurs collègues en Belgique, a annoncé le groupe. Sauf que pour le syndicat luxembourgeois, cette décision va à l'encontre de la convention collective signée.

L'idée d'une table ronde du commerce fait son chemin L'OGBL la souhaitait, le ministre des Classes moyennes l'organisera. Mais reste à s'entendre sur qui se retrouvera dans cette discussion au faux air de tripartite.

En effet, non seulement la direction n'a pas souhaité dialoguer avec les représentants du personnel de cette situation, mais elle avancerait des arguments non recevables aux yeux du syndicat. H&M invoque le chômage partiel des mois de mars à mai pour justifier son choix. Deux mois de fermeture (1/6e d'année) donc 1/6e de prime perdu! Mais cette clause n'existe pas dans la convention signée dénonce l'organisation syndicale.

Pour l'heure, aucune menace de grève des personnels n'a été soulevée par les salariés des neuf boutiques H&M du Grand-Duché ou leurs homologues des magasins des enseignes du même groupe. Hennes et Mauritz avait déclaré un deuxième trimestre de ventes catastrophique, accusant une perte nette de 477 millions d'euros, contre un bénéfice de 4,6 milliards pour la même période un an plus tôt.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.