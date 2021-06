Pour sensibiliser les particuliers au cancer de la peau et les protéger cet été, la Fondation cancer a implanté dix distributeurs d'écran total dans huit communes du Grand-Duché. Résidents et touristes peuvent s'y approvisionner gratuitement dès ce vendredi et jusqu'en septembre.

Prévention

De la crème solaire comme s'il en pleuvait

Avec les beaux jours et l'assouplissement des règles covid, la tentation est grande de se prélasser dans un parc ou aux abords d'une piscine. Mais gare au soleil. Pour sensibiliser et protéger les résidents aussi bien que les touristes aux dangers des rayons UV, la Fondation cancer lance une campagne de prévention inédite. Dès ce vendredi et jusqu'en septembre 2021, ceux qui le souhaitent pourront se tartiner d'indice 50+ dans huit communes du Luxembourg. Ainsi, dix distributeurs de crème solaire ont été installés aux quatre coins du pays.

Répartition des dix stations dans les huit communes du Grand-Duché Image: Fondation Cancer

Ces stations jaunes délivrent gratuitement et sans contact un onguent protecteur bio, tout en informant les usagers sur l'intensité de la concentration en UV. Un dispositif tout simple que la Fondation cancer espère efficace: «le cancer de la peau est la première cause de cancer au Luxembourg», relève la Fondation dans un communiqué, ajoutant que le nombre de cas «est en constante augmentation». L'objectif de cette campagne: «encourager un changement durable de comportement». Car si «la majorité de la population a conscience des recommandations à suivre pour se protéger du soleil», l'application des bons gestes pour s'en protéger «reste limitée», souligne le communiqué.

Les distributeurs sont à retrouver près des piscines plein air de Remich, de Grevenmacher, de Differdange(Aquasud), des plages de Liefrange (commune du lac de la Haute-Sûre),d'Insenborn Frounbierg (commune de Esch-sur-Sûre), de Lultzhausen (commune de Esch-sur-Sûre), et de Fuussefeld (commune de Esch-sur-Sûre). Mais également aux abords des lacs de Remerschen (commune de Schengen) et de Weiswampach (commune de Weiswampach), aussi bien que de l'Hesper Park (commune de Hesperange).

