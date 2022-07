L'ASE ouvre ses portes durant deux ans à 19 étudiants luxembourgeois.

Stage à l'Agence spatiale européenne

Prêts à tutoyer les étoiles?

Tu es étudiant luxembourgeois, titulaire d'un Master ou, au minimum, en dernière année, tu as jusqu'au 24 juillet pour envoyer ta candidature à l'Agence spatiale luxembourgeoise pour espérer décrocher l'un des 19 tickets qui te permettra d'intégrer durant les deux prochaines années l'Agence spatiale européenne!

Dix-neuf tickets comme autant de postes à pourvoir et dont aucun ne s'effectuera sur le sol grand-ducal. Ainsi, onze stagiaires prendront la direction des Pays-Bas, six de l'Italie quant aux deux derniers, ils seront répartis entre l'Allemagne et la Belgique.

Ces stages, qui entrent dans le programme du Luxembourg Young Graduate Trainee (LYGT), doivent permettre de dénicher de nouveaux talents, mais aussi de les former afin de leur faciliter l'entrée sur le marché du travail. L'Agence spatiale luxembourgeoise (LSA) y prend part grâce à l'élaboration d'une formation bien spécifique.

2.400 euros par mois

Comme le souligne l'Agence, ces stages sont très variés et, parmi les dix-neuf postes à pourvoir, figurent pêle-mêle «Observation commerciale de la Terre», «Cybersécurité», «Extraction d'oxygène et de métaux à partir de roches lunaires» ou bien encore «Observation de débris spatiaux».

Les 19 offres disponibles cette année sont consultables sur le site de la LSA, et l’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 24 juillet 2022. Les entretiens auront lieu entre le 15 août et le 15 septembre, pour une date de début de stage le 1er novembre 2022, ou le 1er février 2023.

À noter que chaque stagiaire percevra, durant deux ans et à condition que celui-ci soit prolongé à l'issue de la première année, une indemnité mensuelle de 2.400 euros exonérés d'impôts. Bref, une annonce tout sauf lunaire.

