Prêt à passer un mois entier sans alcool?

Patrick JACQUEMOT La Fondation Cancer lance ce défi pour janvier prochain : tenter de se mettre au régime sec pour quatre semaines (au moins). Le challenge en ligne est à partager entre amis

Lucienne Thommes s'en amuse : «Nous avons été sympas de ne pas lancer ce défi en pleine période de fêtes» Mais, reprenant un ton sérieux, la directrice de la Fondation Cancer avoue derrière le côté fun de lancer un «dry january» à la sauce Luxembourg, il y a un vrai défi de santé publique. «Ce premier Sober Buddy Challenge que nous lançons doit constituer une bonne occasion pour chacun de voir où il en est avec sa consommation d'alcool, au quotidien ou dans les moments plus festifs». Aussi, à l'heure des bonnes résolutions, l'asbl pousse à l'abstinence pour les 31 premiers jours de l'année.

Et ce n'est pas un hasard si c'est cette fondation qui a choisi de mettre le pays au défi de délaisser vins, bières et autres cocktails. «Les gens le savent peu mais la consommation d'alcool est le deuxième facteur à risque pour attraper un cancer. Sans être le déterminant de la maladie, la boisson peut plus facilement entraîner des cancers de la bouche, de la gorge, du foie, de l’œsophage, du gros intestin.» Avec une influence négative également constatée chez les femmes pour le cancer du sein. Bref, bien des motifs de vider son verre.



A l'exemple de la «Tournée minérale» qui se déroule en Belgique courant février, voilà donc le Luxembourg invité à moins consommer d'alcools. «Comme c'est un défi qui se veut avant tout amusant mais aussi utile à tous, la formule retenue va consister à se faire aider ou aider un ami, un proche, un collègue de son entourage à tenir ce Sober Buddy Challenge sur toute la durée», poursuit Lucienne Thommes.

Après l'inscription (gratuite), l'application développée pour cette initiative viendra régulièrement encourager les participants, se tiendra informée de leur résistance face au premier apéro venu, et leur distillera quelques messages de prévention santé.

Qu'est-ce qu'on y gagne au final? «Une meilleure santé d'abord et c'est loin d'être négligeable, assure Lucienne Thommes. Mais aussi, au final, un certificat témoignant de sa sobriété pendant ce mois de janvier si le pari est tenu. Mais rien n'empêche ensuite de poursuivre le challenge (individuellement, en couple, en binôme ou collectivement) toute l'année...»

Sur le podium

Et les habitants du Grand-Duché seraient bien avisés de prendre garde à leur attachement à la bouteille. Ainsi, le dernier rapport «Profil Santé» du Luxembourg édité par l'OCDE, pointait à la troisième place européenne des pays ayant une consommation excessive et régulière d'alcool. «Ce n'est pas vraiment le genre de podium où il fait bon se trouver», indique la directrice de la Fondation Cancer bien décidée donc, à son échelle, de contribuer à un changement d'attitude face à la boisson. Alors, décidé?

Le nouveau souffle du Relais pour la Vie Si la Fondation Cancer apporte son soutien aux malades du cancer, elle le doit aux dons qu'elle perçoit. Et la plus grande partie provenait, jusqu'à cette année, de l'organisation du Relais pour la Vie. Sauf que l'événement a été l'une des premières victimes de l'épidémie de covid, en mars dernier. Résultat : course annulée. «Mais il y a eu un formidable élan de générosité», témoigne la directrice de la Fondation. Les sponsors ont joué le jeu et offert le don promis, idem pour de nombreux inscrits ou organisateurs de collecte. Résultat, l'édition 2020 aura tout de même rapporté 350.000 euros. Loin des 680.500€ de l'an passé, mais pas si mal. Pour 2021, la Fondation a choisi de relancer le Relais pour la Vie, en ligne cette fois. Là encore, un pari auquel chacun est invité à participer.

