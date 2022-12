L'administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire alerte sur un produit potentiellement dangereux pour la santé.

Rappel de produit

Présence potentielle de Listeria dans un tartare de saumon

Pascal MITTELBERGER L'administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire alerte sur un produit potentiellement dangereux pour la santé.

Si vous comptiez servir du tartare de saumon fumé à la truffe noire à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, vérifiez bien la marque du produit. Et s'il s'agit de Dom Petroff, ne le consommez pas !

Rappels de produits: «De plus en plus de transparence» Le nombre de rappels de produits alimentaires est en constante augmentation au Luxembourg. Cela s'explique avant tout par la multiplication des contrôles au Grand-Duché et une coopération accrue avec les pays d'où sont importés certains aliments.

Ce vendredi 30 décembre, l'administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (Alva) relaie une information de l'enseigne Auchan et du RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed): la présence potentielle de Listeria monocytogenes a été détectée dans le tartare de saumon fumé à la truffe noire Dom Petroff (140 g).

Fièvre, maux de tête et gastroentérite

Le code barre du produit concerné est le 301989838384168 et les dates limites de consommation sont le 12/12/2022 (lot n°2325), le 19/12/2022 (2332), le 16/01/2023 (2360 et 2321) et le 17/01/2023 (2361). Ce tartare de saumon fumé à la truffe noire Dom Petroff est vendu au Luxembourg par Auchan, mais sa présence dans d'autres points de vente ne peut être exclue.

L'Alva rappelle que «la Listeria monocytogenes peut causer de la fièvre, des maux de tête et une gastroentérite. Des personnes vulnérables telles que les personnes immunodéprimées et âgées et les jeunes enfants peuvent présenter des symptômes neurologiques dus à une méningite. Les femmes enceintes doivent également être particulièrement attentives à ces symptômes. Les gastroentérites peuvent apparaître entre quelques heures et 3 jours après consommation, alors que les symptômes neurologiques ne peuvent apparaître qu'après 3 mois.»

Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin en lui signalant cette consommation.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.