Des traces de la bactérie ont été détectées dans des fromages vendus dans les magasins Auchan.

Rappel de produit

Présence de Listeria dans le brie de la marque Maubert

Des traces de la bactérie ont été détectées dans des fromages vendus dans les magasins Auchan.

Attention si vous avez acheté du Brie de Maubert dans un magasin Auchan entre le 12 octobre et le 9 novembre. L'enseigne française retire ce produit de la vente en raison de la présence constatée de la bactérie Listeria monocytogenes, informe l'administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue.

Présence possible de salmonelles dans un steak de sanglier L'enseigne Aldi rappelle un steak de sanglier mariné de la marque Belgian Quality. Le produit pourrait contenir des salmonelles.

Les fromages concernés par ce rappel de produit sont issus du lot 3441309. Il est demandé aux consommateurs de ne pas manger les produits concernés et de les ramener en magasin.

Fièvre, maux de tête et gastroentérite

Consommer un produit contaminé par la bactérie Listeria monocytogenes n'est pas sans risque. Celle-ci peut causer de la fièvre, des maux de tête et une gastroentérite.

«Des personnes vulnérables telles que les personnes immunodéprimées et âgées et les jeunes enfants peuvent présenter des symptômes neurologiques dues à une méningite. Les femmes enceintes doivent également être particulièrement attentives à ces symptômes», souligne l'administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.

Les gastroentérites peuvent apparaître entre quelques heures et 3 jours après consommation, alors que les symptômes neurologiques ne peuvent apparaître qu'après 3 mois.

Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin en lui signalant cette consommation.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.