Des contrôles ont notamment eu lieu à la frontière belgo-luxembourgeoise, à Sterpenich. Des membres de l'administration luxembourgeoise des douanes et accises étaient présents.

Près de la moitié des camions fautifs lors d'une opération de contrôle au Benelux

Mercredi dernier, le 8 mars, une vaste opération transfrontalière s'est déroulée sur les routes du Benelux. En effet, l'inspection de l'environnement et des transports (ILT) des Pays-Bas, le service public fédéral belge de la mobilité et des transports ainsi que l'administration luxembourgeoise des douanes et accises ont effectué des contrôles visant les poids lourds.

Les services ont effectué des contrôles nationaux à Venlo (Pays-Bas), Kruibeke et Lamain (Belgique) ainsi qu'à la frontière belgo-luxembourgeoise, à Sterpenich. Selon un communiqué de presse, les contrôles ont porté principalement sur le respect des temps de conduite et de repos et sur l'utilisation correcte du tachygraphe. Il s'agit d'un appareil électronique intégré au véhicule qui enregistre les données de conduite et de repos du conducteur.

Les résultats de ces contrôles ont été publiés ce lundi, et ils interpellent. Sur les 60 camions contrôlés ce jour-là sur l'ensemble du Benelux, 26 étaient en tort et un total de 41 infractions ont été constatées. En ce qui concerne les contrôles effectués en Belgique, et donc à Sterpenich, sur 28 conducteurs contrôlés, 7 étaient en infraction, soit un chauffeur sur quatre.

De nombreuses infractions

Parmi les infractions constatées au cours de l'opération, on notera notamment: l'enregistrement d'un temps de repos pendant le chargement ou le déchargement, un camion d'une entreprise de transport d'un pays non membre de l'UE (une amende de 1.500€ à la clé) ou encore un camion surchargé. D'autres camions ont également été pincés pour avoir dépassé dans une zone interdite ou encore pour le non-port de la ceinture de sécurité.

Pour le service public fédéral mobilité et transports en Belgique, cette coopération internationale doit permettre d'apporter plus d'unité dans la supervision et l'application de la législation européenne relative au transport routier de marchandises. «L'ILT (service d'inspection routière des Pays-Bas, NDLR) joue un rôle de pionnier dans ce domaine», précisent les autorités belges. «Les services d'inspection du Benelux souhaitent partager leurs connaissances et leurs bonnes pratiques et rendre les pratiques de contrôle plus uniformes dans les trois pays».

On se rappelle qu'en juillet dernier, un contrôle de cette même envergure avait également eu lieu. Au Luxembourg, les services d'inspection s'étaient mobilisés à Dudelange. Sur les 42 poids lourds contrôlés au Luxembourg, 27 étaient en infraction.

