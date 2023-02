Pour un trajet d'une dizaine de kilomètres en 2022, dans la capitale, il fallait ainsi compter 13 minutes et 22 secondes contre 21 minutes en 2019.

Près de deux jours de perdus dans les embouteillages à Luxembourg

Simon MARTIN Pour un trajet d'une dizaine de kilomètres en 2022, dans la capitale, il fallait ainsi compter 13 minutes et 22 secondes contre 21 minutes en 2019.

En 2021, les automobilistes avaient perdu l'équivalent de près de cinq jours dans les embouteillages de la capitale selon l'index du trafic TomTom. Mis à jour ce mercredi, le classement des villes les plus embouteillées dans le monde a fait reculer le Grand-Duché d'une vingtaine de places pour se classer à la 253e place mondiale.

Concrètement, de 5 jours de perdus dans les bouchons en 2021, les automobilistes n'ont perdu «que» 46 heures dans les embouteillages, soit l'équivalent de près de deux jours. Le classement de TomTom indique que cela correspond également aux émissions excédentaires de 133 kilos de CO2 sur un total de 826 kilos. C'est également 97€ de perdus par les automobilistes.



Dans les faits, il y a fort à parier que vous n'ayez pas remarqué de grands changements sur la route. D'aucuns affirment même que la situation a empiré depuis quelques mois. Comment dès lors expliquer ce recul dans le classement? Tout simplement car TomTom a employé une nouvelle méthodologie dans ses calculs. «Cette année, nous avons organisé les données en fonction du trafic dans les centres-villes et de la zone métropolitaine plus large, qui englobe le reste de la ville», expliquent-ils.

13 minutes et 22 secondes pour faire 10 kilomètres

En termes simples, la société a pris un échantillon important de trajets GPS provenant de plus de 380 villes du monde entier et les a découpés en sections. Les temps de circulation pour chacun de ces segments ont été calculés. TomTom a ensuite utilisé ces informations pour simuler un conducteur type effectuant un trajet de 10 km chaque jour, pendant un an.

Pour une dizaine de kilomètres en 2022, dans la capitale, il fallait ainsi compter 13 minutes et 22 secondes contre 21 minutes en 2019. Cela s'explique encore facilement au regard du télétravail qui était encore fort généralisé en 2022. TomTom indique par ailleurs que le jour le plus noir sur les routes luxembourgeoises a eu lieu le 5 octobre dernier avec une moyenne de 17 minutes et 20 secondes pour parcourir 10 kilomètres. Et puis, si le Luxembourg a descendu dans le classement de TomTom, c'est aussi et surtout car la situation s'est aggravée dans le reste du monde.

On apprend également que le jour où le trafic est le plus congestionné est le mardi entre 17h et 18h, logiquement le moment de la sortie des bureaux.

Nouvel argument pour plus de télétravail

Toutes ces données donneront en tout cas du grain à moudre pour les ardents défenseurs du télétravail. En effet, TomTom a également calculé ce que les usagers pourraient économiser par an en modifiant leurs habitudes de déplacement pour un trajet de 10 km au Luxembourg. Pour un jour de télétravail presté chaque mardi, ce serait ainsi 25 heures de gagnées en dehors des bouchons, 121€ de carburant économisés et 165 kilos de CO2 évités.



Si ces mêmes usagers décidaient de télétravailler les mardis, les jeudis et les vendredis, ce serait 74 heures gagnées, 361€ de carburant économisé et 491 kilos de CO2 évités.

À l'international, aux côtés de Luxembourg, on retrouve dans le classement des villes comme Bratislava (Slovaquie), Las Palmas (Espagne) ou encore Toulouse (France). Les villes les plus embouteillées au monde sont encore Londres au Royaume-Uni (325 heures de perdues par an), Bangalore en Inde (260 heures perdues) mais aussi Dublin (277 heures de perdues).

