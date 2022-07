Le ministre de l'Immigration Jean Asselborn (LSAP) est revenu ce lundi sur la situation des réfugiés ukrainiens bénéficiant d'une protection temporaire au Luxembourg.

L'ONA atteint ses limites

Près de 96% des structures d'accueil sont occupées

Depuis le 24 février et le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, la situation des personnes en quête de protection en provenance d'Ukraine au Luxembourg est devenue une nouvelle question cruciale pour le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration Jean Asselborn (LSAP). Avant le début des vacances d'été, ce dernier a voulu faire le point sur la situation des réfugiés bénéficiant d'une protection temporaire et internationale dans le pays.

Le ministre des Affaires étrangères a également abordé lundi lors d'une conférence de presse la question du nombre d'entre eux qui ont trouvé un hébergement dans les structures d'accueil de l'ONA (Office national de l'accueil) ou qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'ADEM (Agence pour le développement de l'emploi).

Sur les 7,5 millions d'Ukrainiens qui fuient la guerre d'agression russe au sein de l'UE, 4.054 d'entre eux bénéficient d'un statut de protection temporaire au Luxembourg, dont 2.107 femmes et 1.496 enfants. En outre, 145 ressortissants de pays tiers qui se trouvaient en Ukraine avant le début de la guerre peuvent bénéficier du statut de protection temporaire au Luxembourg.

Pas les mêmes privilèges selon les cas

Le fait que les réfugiés en possession de leurs documents officiels et ayant obtenu un statut de protection temporaire au Luxembourg puissent séjourner en même temps dans un autre pays de l'UE a été expliqué par Jean Asselborn : les personnes en quête de protection dans d'autres pays de l'UE auraient tout autant droit à un logement et à une aide financière.

Si les réfugiés ukrainiens décident de demander le statut de protection temporaire et de rester au Luxembourg, ils se verront accorder le libre accès au marché du travail. Jusqu'à présent, 600 personnes se seraient inscrites comme demandeuses d'emploi auprès de l'ADEM. Le ministre de l'Immigration ne sait pas combien d'entre elles ont été embauchées par une entreprise depuis lors.

Pour les étudiants originaires de pays africains qui se trouvaient en Ukraine au début de la guerre, la situation est différente au Luxembourg. Avec un permis de séjour temporaire, ils ne bénéficient pas des mêmes privilèges : «Ils doivent se débrouiller seuls pour trouver des ressources financières et un logement. La recherche d'un logement sera bien sûr difficile, mais ils doivent montrer qu'ils entreprennent activement quelque chose. Ce n'est pas le cas de tous», a déclaré Jean Asselborn.

Les structures d'accueil de l'Office d'accueil sont surchargées

Outre les réfugiés ukrainiens, 937 personnes bénéficiant d'une protection internationale se trouvent sur le territoire luxembourgeois. Les Syriens et les Afghans seraient majoritaires parmi les personnes en quête de protection, mais aussi cinq Ukrainiens et douze Russes selon les chiffres du ministère de l'Immigration. La demande de statut de protection internationale pourrait atteindre la barre des 2.000 d'ici la fin de l'année - et donc doubler par rapport à l'année dernière.

Les familles qui ont accueilli des Ukrainiens commencent à atteindre leurs limites. Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration (LSAP)

Une telle augmentation signifie également que les structures d'accueil de l'Office national d'accueil risquent de manquer de place. Actuellement, ces structures sont occupées à environ 96% avec 3.832 personnes. 82 nationalités différentes vivent actuellement dans ces structures, dont 1.237 Ukrainiens.

Ce chiffre pourrait augmenter dans les semaines à venir, car les 3.020 Ukrainiens qui ont trouvé refuge dans des familles pourraient bientôt avoir besoin d'une place dans les logements de l'ONA : «Les familles commencent à atteindre leurs limites. Aucune de ces familles n'aurait pu prévoir que la guerre durerait aussi longtemps», a déclaré le ministre socialiste.

7,5 millions investis dans de nouvelles structures d'accueil

Les personnes bénéficiant d'une protection internationale passent en moyenne 600 jours dans les structures d'accueil de l'ONA. Une grande flexibilité et, d'autre part, davantage de structures seront nécessaires à l'avenir, selon Jean Asselborn. Le 1er juillet, le Conseil d'Etat a déjà décidé d'investir 7,5 millions dans de nouvelles structures au sein de la zone industrielle de Contern, afin de pouvoir accueillir quelque 500 personnes en quête de protection.

Les retards dans l'installation du «Bâtiment T» dans le centre de traduction du Kirchberg sont dus à des problèmes de livraison et à une pénurie de main-d'œuvre dans l'artisanat - 693 lits devraient néanmoins être prêts d'ici la fin de l'année pour accueillir d'autres réfugiés ukrainiens.

