Avec 74.255 personnes ayant reçu les deux doses, la campagne de vaccination s'accélère au Luxembourg. Le bilan quotidien fait quant à lui état d'un mort, et d'une personne de plus hospitalisée.

Près de 4.000 personnes immunisées

L'échéance du 2 avril approchant, le gouvernement doit se réunir ce mercredi pour réfléchir aux nouvelles dispositions concernant les restrictions sanitaires. En fonction de la situation, de nouvelles mesures pourraient être prises. L'impatience est palpable: à Luxembourg-ville, 200 à 300 personnes ont manifesté contre le port du masque samedi dernier. Le virus, lui, continue de faire des victimes. Ce lundi le dernier bilan fait ainsi état d'un nouveau mort en lien avec le virus.

Depuis le 1er mars 2021, soit en moins d'un mois, 79 personnes sont mortes du covid. Au total, ce sont donc 719 victimes qui sont officiellement à déplorer depuis l'apparition de la pandémie au Luxembourg, en mars 2020.

Sur les 911 derniers tests de dépistage effectués, 80 se sont avérés positifs. Le taux de positivité, lui, s'affiche à 8,78 %.



Au total, depuis le début de la pandémie, 59.497 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 122 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Soit deux de plus que dimanche. Parmi eux, 20 patients se trouvent en soins intensifs, un nombre inchangé depuis la veille.

En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg compte 74.255 personnes ayant reçu leurs deux doses. A noter que Xavier Bettel (DP), le Premier ministre, s'est fixé vendredi dernier un objectif de 95.000 vaccinations par semaine. A ce rythme, 630.000 résidents pourraient avoir reçu les deux doses du vaccin d'ici la fin du mois de septembre.

Pendant ce temps, hors du Grand-Duché, la pandémie continue de rester au centre de l'actualité. En Allemagne, Angela Merkel et les dirigeants régionaux allemands ont débuté lundi de nouvelles discussions sur un renforcement des restrictions anti-Covid, avec notamment sur la table d'éventuels couvre-feu d'ores et déjà contestés. La chancelière et les dirigeants des 16 Länder que compte le pays ont entamé lundi après-midi leurs tractations, susceptibles de se terminer tard en soirée.

Cette négociation était censée ouvrir la voie à de nouveaux assouplissements mais l'arrivée d'une troisième vague épidémique, provoquée par le variant britannique, a changé la donne. Le taux d'incidence atteignait ainsi lundi 107,3, en constante augmentation ces dernières semaines. Cette tendance, si elle se confirme, va déclencher un mécanisme dit en Allemagne de «frein d'urgence», négocié début mars et qui prévoyait l'annulation automatique des quelques assouplissements concédés ce mois-ci. Les régions les plus touchées devraient au contraire devoir réimposer des fermetures de magasins, voire d'établissements scolaires.





