Les deux phases de «large scale testing» ont coûté respectivement 21,5 millions et 13 millions d'euros à l'État. Une révélation faite ce mardi par Paulette Lenert, la ministre de la Santé qui se justifie par ailleurs sur l'absence d'appel d'offres public en la circonstance.

Près de 35 millions d'euros pour le dépistage massif

Dans sa stratégie de lutte contre l'épidémie de coronavirus, le gouvernement luxembourgeois mise énormément sur le dépistage à grande échelle. Fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé et le Fonds national de la recherche, l'opération mise sur pied à partir du 27 mai visait à réaliser quelque 20.000 tests quotidiens.

Au cours des deux campagnes, d'abord du 27 mai au 27 juillet, puis du 28 juillet au 15 septembre, 496.025 tests ont été effectués dans ce cadre, sur un total de 781.263 tests pratiqués à ce jour sur les résidents. Pour un coût total de 34,5 millions d'euros, qui se répartit en 21,5 millions pour la première campagne, et 13 millions pour la seconde. Des chiffres dévoilés ce mardi par Paulette Lenert (LSAP).

«Voir le dépistage comme une contribution à la société» Le testing à large échelle est actuellement le moyen le plus sûr de pouvoir contenir le virus, selon Ulf Nehrbass, directeur de l'Institut luxembourgeois de la santé. Car si une chaîne d'infection devait apparaître, il serait alors possible de la détecter et d'intervenir rapidement.

La ministre de la Santé qui justifie le choix du Luxembourg Institute of Health (LIH) comme prestataire unique en l'absence d'appel d'offres public par le «critère d'urgence impérieuse» lors de la première phase, et par «l'inconvénient majeur» qu'aurait représenté un changement de contractant lors de la seconde. En outre, répond-elle à une question posée par Claude Wiseler (CSV), le LIH a été retenu pour «sa capacité à mettre en œuvre un dispositif pré-analytique et analytique robuste et fiable dans un délai très court.»

Paulette Lenert fait par ailleurs référence à «la nouveauté» de ce large scale testing et au «manque d'expérience aux niveaux national et international dans ce domaine spécifique.» Raisons pour lesquelles, selon elle, «il avait été prévu d'analyser la première partie du dépistage massif avant de lancer un nouvel appel d'offres.»

Plus que neuf centres de dépistage en service Sept stations (sur les 16 installées dans le pays) vont être mises en veille jusqu'à la fin des vacances. A partir de septembre, la Direction de la Santé luxembourgeoise redéfinira ses choix de testing. Il est vrai que les tentes ne seront plus forcément adaptées aux conditions automnales par exemple.

La ministre socialiste évoque également la fluctuation du nombre de stations de dépistage à travers le pays. De 16 au départ de l'opération, le maillage avait été allégé à neuf centres à l'issue de la première phase fin juillet, avant de réactiver la station de Grevenmacher, puis trois autres encore en août. Dans sa réponse adressée à Claude Wiseler, elle affirme que «la fermeture transitoire de certaines stations relevait de la responsabilité du LIH».

Des fermetures qui, précise-t-elle, étaient «nécessaires vu le nombre réduit de tests et prélèvements journaliers lors des premières semaines d'août». Et si le prestataire a demandé une fermeture transitoire, c'est «afin de pouvoir démanteler toutes les stations ensemble après la fin du contrat», déclare Paulette Lenert.

