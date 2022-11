Une certaine partie d'entre eux ne sont pas luxembourgeois mais bénéficient quand même de cette aide financière conséquente.

Aide financière

Près de 30.000 étudiants soutenus par le Luxembourg

Malgré les crises qui se succèdent, le marché du travail reste solide au Luxembourg, en témoigne le taux de chômage toujours très bas. Un constat de bon augure pour les dizaines de milliers d'étudiants luxembourgeois qui rentreront tôt ou tard dans la vie active. Et parmi ceux-ci, bon nombre ont fait le choix d'étudier à l'étranger pour diverses raisons. Évidemment, tout cela représente un coût non négligeable pour l'étudiant ou pour son ou ses parents.

En réponse à une question parlementaire de Fred Keup (ADR), on apprend notamment, via le ministre de l'Éducation Claude Meisch (DP), que pas moins de 28.397 étudiants actuellement dans un autre pays perçoivent une aide de l'État luxembourgeois. «Environ 16.000 sont résidents au Luxembourg, 7.000 sont résidents en France, 4.000 sont résidents en Belgique, 1.100 sont résidents en Allemagne et le reste dans d'autres pays», détaille le ministre dans sa réponse.

Davantage de femmes bénéficient de cette aide

De plus, sur les 16.000 étudiants résidant au Luxembourg et étudiant à l'étranger, 8.750 sont des femmes et 7.250 des hommes. «12.400 ont la nationalité luxembourgeoise, 900 la nationalité française, 700 la nationalité portugaise, 500 la nationalité belge, 250 la nationalité allemande et le reste des étudiants ont une autre nationalité.»

En effet, il ne faut pas être obligatoirement luxembourgeois pour percevoir ces bourses ou ces prêts. L'AideFi, pour aide financière de l'État pour études supérieures, concerne également les non-résidents. Comme l'indique le site Guichet.lu, le bénéficiaire doit toutefois être, entre autres, un enfant de travailleur frontalier et doit donc exercer son activité au Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant.

Une fois le dossier traité, la bourse sera payée en 2 tranches semestrielles par année académique. Les montants de cette bourse varient en fonction du revenu total du ménage, du nombre d'enfants actuellement aux études supérieures ainsi que des frais d'inscription. Un simulateur de calcul est toutefois mis à disposition par le gouvernement.

