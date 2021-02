Avec 193 nouveaux cas positifs révélés ces dernières 24 heures, l'épidémie ne donne aucun signe d'affaiblissement. En témoigne aussi le nombre de patients infectés pris en charge pour leur infection respiratoire liée au virus (78)

Près de 3.000 infections covid actives

Avec 193 nouveaux cas positifs révélés ces dernières 24 heures, l'épidémie ne donne aucun signe d'affaiblissement. En témoigne aussi le nombre de patients infectés pris en charge pour leur infection respiratoire liée au virus (78)

Alors que 34.760 doses de vaccins anti-covid ont été administrées en deux mois au Luxembourg, voilà le pays changeant de stratégie. Nouvelles connaissances sur l'efficacité du sérum AstraZeneca obligent, le gouvernement a décidé d'en accélérer la diffusion en première injection. De quoi, a priori, élargir le «bouclier sanitaire» luxembourgeois plus rapidement. Une décision annoncée jeudi matin par la ministre de la Santé, Paulette Lenert.

Sur les 9.778 tests effectués, 193 se sont donc révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé.



Depuis mars 2020, 54.871 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 78 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (-2). Parmi eux, 15 se trouvent en soins intensifs (+2). Sans oublier 26 patients infectés mais pris en charge pour d'autres pathologies.

La Finlande va durcir drastiquement ses mesures contre le Covid-19 et fermer notamment ses bars et restaurants pendant trois semaines à compter du 8 mars, a annoncé le gouvernement. Les autorités prévoient également un retour à l'enseignement à distance pour les classes secondaires, ainsi que le plafonnement immédiat de la jauge des rassemblements à six personnes dans les zones les plus touchées.





