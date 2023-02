Un recensement effectué le 26 octobre 2022 a permis de déterminer qu'au moins 197 personnes étaient sans-abri à Luxembourg-Ville.

Près de 200 personnes vivent dans les rues de la capitale

Laura BANNIER Un recensement effectué le 26 octobre 2022 a permis de déterminer qu'au moins 197 personnes étaient sans-abri à Luxembourg-Ville.

Le temps d'une soirée, 66 professionnels du secteur social ont sillonné les rues de l'ensemble des 24 quartiers de Luxembourg-Ville. L'objectif de ces spécialistes divisés en 32 équipes était clair: aller à la rencontre des sans-abri de la capitale afin de les recenser.

«Vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un à l'Action Hiver» Chaque individu qui vit dans la rue a son histoire. Il est trop facile de les juger pour leur situation.

Équipés d'un questionnaire, les travailleurs ont engagé la conversation avec les personnes sans domicile afin de mieux connaître leur parcours et leurs besoins, «pour pouvoir les aider le plus efficacement possible», a souligné Corinne Cahen (DP), ministre de la Famille et de l'Intégration, lors de la présentation des résultats ce mardi 21 février.

Au total, 197 personnes ont ainsi été recensées. Parmi elles, 142 se trouvaient dans la rue, 38 avaient trouvé refuge dans une structure d'hébergement d'urgence et 17 étaient prises en charge en milieu hospitalier. La très grande majorité des sans-abri rencontrés au cours de ces sept heures de recensement étaient des hommes (169). À noter que seules 130 des 197 personnes rencontrées ont accepté de répondre au questionnaire, les autres étant indisposées, endormies ou ont refusé de participer.

Pas de solution unique

En moyenne, les personnes sans domicile étaient âgées de 42 ans. Concernant leur nationalité, 83% des personnes rencontrées par les travailleurs sociaux viennent de l'Union européenne, dont 24% sont d'origine luxembourgeoise. «58% des personnes vivent dans la rue depuis plus d'un an. Une très grande majorité (82%) ont accès à un accompagnement ou un suivi social», précise Edvard Skrijelj, directeur d'Inter-Actions, l'association qui a organisé et coordonné ce premier recensement.

Concrètement, aucune mesure globale visant à lutter contre le sans-abrisme dans la capitale n'a été proposée à la lumière de ces données chiffrées par le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région. «Ayant participé au recensement, je constate que les profils des personnes sans-abri sont très divers. Pour le suivi, il n'y a donc pas une mesure ''one size fits all'', mais nous devons agir au cas par cas», a argumenté la ministre Corinne Cahen.

Ce premier rapport servira cependant de «mesure étalon» pour les prochaines édition du recensement qui sont d'ores et déjà prévues. Elles auront lieu en mai et en décembre 2023 à Luxembourg-Ville «et potentiellement dans d'autres communes intéressées», note le gouvernement.

