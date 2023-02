Malgré le passage à l'euro en 2002, il reste encore de très nombreux billets luxembourgeois en circulation. Il n'est pourtant jamais trop tard pour les échanger.

Près de 200 millions de francs luxembourgeois encore en circulation

Simon MARTIN Malgré le passage à l'euro en 2002, il reste encore de très nombreux billets luxembourgeois en circulation. Il n'est pourtant jamais trop tard pour les échanger.

C'était le 1er janvier 2002, après des années de préparation, l'euro était déployé dans l'ensemble des États membres de l'Union monétaire européenne. Si nous y sommes désormais habitués, l'introduction d'une monnaie unique européenne représentait une énorme révolution à l'époque.

Selon la Banque Centrale du Luxembourg, au Grand-Duché, le 3 janvier 2002, les billets et pièces en euros avaient déjà remplacé 53% des anciens billets et pièces en francs luxembourgeois, ce chiffre passant à 70% au 14 janvier. Par ailleurs, pour le lancement de l'euro fiduciaire au Luxembourg, 46 millions de billets et 120 millions de pièces avaient été produits. Le Luxembourg fut ainsi parmi les pays où l'euro a été adopté le plus rapidement.

Toutefois, encore aujourd'hui, même 21 ans après l'introduction de la monnaie européenne, une partie des francs n’a pas été échangée. Le député Mars di Bartolomeo (LSAP) s'est ainsi demandé s'il était possible d'estimer le part de francs luxembourgeois encore non échangés au Luxembourg et si ces derniers peuvent encore l'être.

Près de 200 millions d'anciens francs encore en circulation

Dans une réponse parlementaire, la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) a dévoilé qu'au 31 décembre 2022, 198.522.300 francs luxembourgeois étaient encore en circulation, soit l'équivalent de 4.921.239,15 euros. Les poches de quelques distraits ou nostalgiques sont encore bien remplies donc.

Sans surprise, les gros montants ont plus rapidement trouvé été échangés que les plus modestes. Ainsi, il ne reste que 10.627 billets de 5.000 LUF non échangés et 66.700 billets de 1.000 LUF. À l'inverse, il existe encore 786.873 billets de 100 LUF dans la nature.

Toutes ces données sont issues de la Banque centrale du Luxembourg (BCL) qui indique que «le nombre de billets LUF toujours en circulation baisse légèrement, mais régulièrement chaque année». «La BCL, en ses qualités d'autorité d'émission et de successeur de l'Institut Monétaire Luxembourgeois (IML), est chargée d'assurer le remboursement des billets en francs luxembourgeois de l'IML», précise la ministre.

Si vous disposez toujours de francs luxembourgeois, sachez qu'aucune date butoir quant au remboursement de ces billets n'a à ce jour pas été définie par la BCL. Il n'est donc pas trop tard pour les échanger. Il convient toutefois de relever que la BCL n'échange que les billets de banque en francs luxembourgeois qui ont été émis par l'IML. Aussi, le taux de change appliqué est celui fixé à l'introduction de l'euro, à savoir un euro équivaut à 40,3399 LUF. Enfin, en ce qui concerne les pièces de monnaie luxembourgeoises libellées en francs, celles-ci étaient remboursables jusqu'au 31 décembre 2004.

Le remboursement des billets de l'IML peut s'effectuer gratuitement à l'Espace numismatique de la Banque centrale du Luxembourg.

