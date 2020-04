En deux semaines, près de 3.000 téléconsultations ont déjà réalisées via eConsult mais la Caisse nationale de santé et l’Agence eSanté s'activent pour la rendre plus accessible aux patients. Près de 390 patients infectés sont déjà suivis par Maela.

Près de 190 téléconsultations par jour au Luxembourg

(MF) – Alors que le dernier bilan du coronavirus affiche déjà 52 morts et 3.115 personnes infectées, les initiatives se multiplient pour aider à l'évaluation scientifique de la propagation de la maladie et surtout pour l'endiguer de manière pratique.

Comme annoncé dès le début de la crise sanitaire par la ministre de la Santé, la consultation des patients à distance demeure la meilleure solution pour y parvenir puisqu'elle limite les déplacements et les contacts interhumains, donc les risques de contamination. Et ça marche plutôt bien à en croire la direction de la Santé.

«Tous les jours, on constate une augmentation du nombre de rendez-vous entre professionnels de soins et patients», assure-t-elle en expliquant que presque 600 médecins et plus de 4.000 patients sont inscrits sur eConsult . Bilan après seize jours de fonctionnement: «Presque 3.000 téléconsultations ont déjà réalisées». Soit en moyenne 187 consultations par jour.

Mais tout n'est pas rose pour autant puisque la solution de téléconsultation n'entre pas si vite dans les mœurs des patients, comme des professionnels de la santé d'ailleurs, pour lesquels de nombreuses questions restent ouvertes sur le fonctionnement de la plateforme. Pour mieux les aider à appréhender l'outil, un document explique désormais les règles de téléconsultation durant la pandémie et un tutoriel en quatre parties, explique comment utiliser eConsult.

Depuis ce jeudi 9 avril, les patients peuvent accéder aux deux premières parties du tutoriel sur les sites de la CNS et de l'Agence eSanté. La première partie du tutoriel fournit des informations générales et informe sur les modalités d'inscription sur la plateforme de téléconsultation. La deuxième partie du tutoriel explique comment prendre un rendez-vous médical. La partie 3, qui portera sur le déroulement de la téléconsultation et la partie 4 qui portera sur l'après-téléconsultation (et notamment l’envoi électronique des documents) seront disponibles dès ce samedi.

L'outil de télé-suivi Maela

De la même manière, l'outil de télé-suivi Maela, permet de suivre quotidiennement à distance, et sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché, les patients atteints de Covid-19 ou qui sont en quarantaine chez eux. Opérationnel depuis le 30 mars, le dispositif permet d'accompagner 388 patients par des professionnels de la Santé dans leur convalescence et de limiter les risques de contamination.

Sélectionné sur mandat de la direction de la Santé par un comité d'experts, Maela a déjà été déployé dans tous les hôpitaux et au centre de convalescence du château de Colpach. Dans ce contexte aussi, le site https://suivicovid.lu/ a été mis en place, donnant accès à la solution en cinq langues.



Le système national de télé-suivi est mis en place pour le patient atteint du virus par l'hôpital au moment de sa sortie ou par l'inspection sanitaire après l'obtention de résultats de laboratoire positifs. Le patient doit répondre tous les jours à un court questionnaire médical durant deux semaines. Une équipe de professionnels de la direction de la Santé peut ainsi identifier le besoin d'assistance ou une aggravation de la situation et réagir.

