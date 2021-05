35% des détenus du centre pénitentiaire de Schrassig ont accepté d'être vaccinés contre le covid-19. Les équipes mobiles ont ainsi administré première ou deuxième dose à 183 condamnés. Et à trente autres prisonniers de Givenich aussi.

Près d'un tiers de vaccinés derrière les barreaux

Depuis leur mise en service, les équipes mobiles en charge de la vaccination anti-covid ont administré 19.260 doses. Principalement pour les seniors et les personnels de maisons de retraite, mais aussi auprès des détenus incarcérés au Luxembourg. Une population carcérale qui avait été classée comme prioritaire dans l'accès au sérum. Ainsi, la ministre de la Santé a-t-elle annoncé, mardi, que «environ 35% des détenus du centre pénitentiaire de Schrassig ont reçu une première dose».

Les maîtres-chiens arrivent en prison Deux ou trois agents cynophiles débuteront leur travail au sein des deux centres pénitentiaires luxembourgeois dès la rentrée. Leur objectif premier étant la détection des drogues circulant parmi les détenus.

A ces 180 prisonniers, il convient d'ajouter trois autres détenus (personnes vulnérables) qui, eux, ont déjà reçu les deux doses préconisées. Du côté du centre pénitentiaire de Givenich (CPG), seuls 30 détenus ont souhaité bénéficier de la piqûre là aussi laissée au libre choix de chacun. Et sans doute la députée Nancy Arendt (CSV) qui interrogeait Paulette Lenert (LSAP) sur cette vaccination particulière aurait-elle aimé que les doses non utilisées aient pu être proposées aux personnels pénitentiaires. Il n'en a rien été; la vaccination de ces derniers restant conditionnée aux invitations lancées par tranche d'âge ou état de santé...

En fait, précise la ministre à la parlementaire d'opposition, les flacons non ouverts sont retournés au centre de vaccination Victor-Hugo. En respectant la chaîne du froid pour ne pas porter atteinte à l'efficacité du vaccin. Quant aux doses résiduelles, elles étaient au nombre de quatre. Là encore direction le premier des six centres de vaccination désormais opérationnels au Grand-Duché.

Pour le ministère de la Justice, il est d'autant plus important d'augmenter le taux d'immunisation en cellule que la gestion au quotidien des gestes barrières n'est pas simple à appliquer. Et cela encore plus quand, comme en avril dernier, les cas d'infection se multiplient entre les murs des prisons et qu'il faut isoler les détenus positifs du reste des autres incarcérés, et les tenir à l'écart des visiteurs.

