Cette proportion a peu évolué en un an. Au total, les contrats à durée déterminée représentent 5,9% de la population salariée du privé.

Près d'un nouveau salarié du privé sur trois embauché en CDD

Mélodie MOUZON

L'inflation impacte tous les ménages, mais ceux qui ont des conditions de travail précaires sont plus particulièrement touchés par ses conséquences. C'est le cas aussi des personnes qui sont en situation de chômage longue durée.

Le député Mars Di Bartolomeo (LSAP) a ainsi voulu connaître l'impact du contexte inflationniste de ces derniers mois sur le marché du travail, en interrogeant le ministre du Travail Georges Engel (LSAP).

Tant les contrats à durée déterminée (CDD) que ceux à durée indéterminée (CDI) sont restés stables dans le secteur privé, entre septembre 2021 et septembre 2022. La part des CDD dans la population salariée du privé a stagné à 5,9% tandis que la proportion de CDI atteignait 91,9% en septembre dernier.

La même stabilité est observée au niveau des recrutements. En septembre 2022, 27,7% des salariés nouvellement embauchés, soit près d'un sur trois, l'étaient en CDD. Ce taux a varié de 25,6% à 28,9% entre septembre 2021 et septembre 2022.

Quant à l'intérim, le nombre de personnes ayant eu au moins un contrat au cours du mois de septembre 2021 est très proche de celui observé en septembre 2022, soit environ 12.000 personnes.

Les métiers où il y a le plus de chômage de longue durée

Le député Mars Di Bartolomeo (LSAP) a également interrogé le ministre pour savoir si des secteurs étaient plus touchés que d'autres par le phénomène du chômage de longue durée.

Les demandeurs d'emploi n'étant pas rattachés à un secteur d'activité, puisque sans emploi, il est difficile de citer quels secteurs sont les plus concernés par le phénomène. Par contre, la proportion de chômeurs de longue durée est plus importante dans certaines catégories de métiers.

Selon des données de l'Adem, c'est dans le nettoyage et la propreté industriels qu'on rencontre le plus grand nombre de chômeurs de longue durée (13,7%), c'est-à-dire inscrits comme demandeurs d'emploi depuis 12 mois et plus. Suivent ensuite le secrétariat et assistance (11,4%) et la sécurité privée (6,2%). Dans le Top 10, on retrouve encore des métiers liés au transport, aux commerces, aux espaces verts ou encore à la construction.

