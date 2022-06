Fuites, humidité dans les murs ou encore moisissures,... 15,4% des résidents devraient composer avec ces désagréments au quotidien dans leur logement. La députée Nathalie Oberweis (déi Lénk) a demandé au ministre Henri Kox (Déi Gréng) de s'expliquer sur ces chiffres.

Des chiffres inquiétants

Près d'un ménage sur six serait mal logé au Luxembourg

Mélodie MOUZON Fuites, humidité dans les murs ou encore moisissures,... 15,4% des résidents devraient composer avec ces désagréments au quotidien dans leur logement. La députée Nathalie Oberweis (déi Lénk) a demandé au ministre Henri Kox (Déi Gréng) de s'expliquer sur ces chiffres.

Fuites dans la toiture, humidité dans les murs ou encore moisissures... 15,4% de la population luxembourgeoise, soit près d'un ménage sur six, serait mal logé au Luxembourg, selon des chiffres fournis par Eurostat. Pour la députée Nathalie Oberweis (déi Lénk), cela témoigne non seulement «d'une situation très grave en matière de logement au Luxembourg» mais pas uniquement. Ces chiffres révèlent aussi «une violation de la législation en vigueur concernant les critères minimaux de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité pour les logements et les chambres donnés en location».

Alarmée par ce constat, la députée a demandé des explications au ministre du Logement Henri Kox (Déi Gréng). Ce dernier a expliqué que les chiffres avaient été calculés «à partir des données de l'enquête sur les revenus et les conditions de vie des ménages au Luxembourg» qui a été réalisée par le Statec en 2021 auprès de plus de 4.000 ménages et 10.000 personnes.

Le mal-logement lié au niveau de revenu

Le taux de 15,4% a été calculé à partir de trois questions posées aux ménages sur l'état de leur logement. Les personnes sondées ont été invitées à signaler si elles avaient des problèmes d'infiltration d'eau au niveau de leur toiture, des soucis d'humidité dans les murs ou les sols ou encore si elles avaient repéré des moisissures dans les cadres de fenêtre ou les sols. Des questions au caractère subjectif, dont les réponses «ne reposent donc pas sur une évaluation d'expert ni sur une analyse de l'état du logement réalisée à partir d'une liste prédéfinie de critères objectifs».

Le Statec a pu tout de même tirer des enseignements de ces réponses. Et notamment démontrer que plus le revenu est faible, plus la part des ménages concernés par le mal-logement est importante.

Difficile cependant de savoir s'il y a eu beaucoup de fermetures de logements ou de chambres données en location ordonnées sur base de la loi du 20 décembre 2019 relatives aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements, car il n'existe aucune statistique à ce sujet, a précisé le ministre. «Suite aux observations et propositions reçues des communes et acteurs concernés, il est jugé utile et nécessaire de procéder prochainement à une adaptation de cette loi et son règlement grand-ducal, afin de clarifier certaines dispositions légales et réglementaires applicables en la matière», a encore ajouté Henri Kox.

