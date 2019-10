Faute d'accord entre le Luxembourg et ses voisins, le passage à l'heure d'hiver/d'été aura encore de beaux jours devant lui. La question de l'harmonisation entre les pays frontaliers n'est pas encore réglée.

Luxembourg 2 min.

Préparez-vous à changer d'heure bien au-delà de 2021

Faute d'accord entre le Luxembourg et ses voisins, le passage à l'heure d'hiver/d'été aura encore de beaux jours devant lui. La question de l'harmonisation entre les pays frontaliers n'est pas encore réglée.

(ER) - En février 2018, les eurodéputés avaient voté la suppression du changement d'heure saisonnier. Cette nouvelle réglementation devait voir le jour à partir de l'année 2021. Mais la situation devrait encore durer un certain temps comme l'a confirmé jeudi François Bausch (Déi Gréng).

«Il n'y a pas de position commune au sein du Conseil sur ce dossier et aucune décision n'a pu être adoptée. Un accord ne pourra être obtenu que si une consultation entre les Etats démontre qu'il est possible de maintenir une carte cohérente des fuseaux horaires au sein de l'UE comme elle existe actuellement.»

Jean-Claude Juncker propose la fin de l'heure d'hiver dans l'UE La Commission européenne va proposer vendredi la disparition dans l'UE du changement d'heure en hiver et en été, suite à une consultation de plusieurs millions de citoyens européen, a annoncé son président Jean-Claude Juncker.

Avec ses 200.000 frontaliers qui rejoignent chaque jour le pays, on voit mal le Luxembourg s'aligner sur un horaire différent que ses voisins français, allemands et belges.

Pour le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, il est important «d'éviter que les citoyens et les acteurs économiques se voient confrontés à des fuseaux horaires différents au passage d'une des frontières de nos voisins les plus proches». Le Luxembourg, en étroite collaboration avec ses partenaires du Benelux, continue d'ailleurs à se concerter de manière informelle avec ses voisins.

4,6 millions de votes sur le changement d'heure La consultation publique lancée en ligne par la Commission européenne a enregistré un record de 4,6 millions de participations.

A la suite de la consultation publique lancée durant l'été 2018 par la Commission de l'UE sur l'abolition éventuelle du système heure d'été/heure d'hiver, 79% des Luxembourgeois s'étaient montrés favorables à cette décision.

Généralement, le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre, soit la nuit du samedi 26 octobre au dimanche 27 octobre (à 3h du matin, il sera 2h) pour cette année. Le passage à l'heure d'été est lui programmé pour le dernier dimanche du mois de mars.



Le changement entre heure d'été et d'hiver avait été introduit en Europe à la suite du choc pétrolier 1973-1974 dans le but de réaliser des économies d'énergie. Depuis de nombreuses années, il suscite la polémique. Ses détracteurs mettant en avant notamment les perturbations physiologiques.