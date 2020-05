Pandémie de covod-19 oblige, la réouverture des vols depuis le Findel vendredi oblige la mise en place de mesures spécifiques et l'apprentissage de nouveaux comportements. Que ce soit au sein des terminaux ou à bord des avions.

Prendre l'avion ne sera plus jamais comme avant

Au même titre que la construction, l'éducation ou le commerce, le secteur de l'aviation présentera un visage différent pour sa réouverture, vendredi. Respect des gestes barrières oblige, les visiteurs du Findel devront se plier à toute une batterie de nouvelles mesures destinées à minimiser les risques de contamination. Cela débutera dès l'entrée du terminal A, désormais accessible uniquement par la porte située à proximité des arrêts de bus, la présence d'autocollants au sol indiquant la distance minimale à respecter avec les autres passagers ou bien encore la répétition régulière des consignes à travers les haut-parleurs.

«La mesure la plus importante consiste à bien se laver les mains», assure René Steinhaus, CEO de Luxairport, en indiquant que 50 distributeurs de gel hydroalcoolique ont été répartis au sein du terminal A. Une mesure centrale qui a poussé le gestionnaire de l'aéroport à multiplier «les procédures sans contact» tout au long du parcours des passagers. Que ce soit le check-in qui devrait être effectué «de préférence non pas via les bornes interactives mais via les applications des compagnies», les contrôles de sécurité ou l'embarquement.

Autant de mesures de distanciation sociale renforcée par de nouvelles procédures de nettoyage et l'installation, au sein du terminal A, d'un nouveau système de climatisation qui assure «un air renouvelé entièrement toutes les 30 minutes», à en croire René Steinhaus. Des précautions sanitaires également prises par Luxair qui indique vouloir «suivre au plus près les recommandations de l'Agence européenne de la sécurité aérienne».

Ce qui se traduit par l'obligation imposée à tous les passagers de remplir un questionnaire lié au covid-19 qui devra être remis à l'agent en charge de l'embarquement. «Si les clients répondent oui à l'une des questions posées, ils ne pourront pas monter à bord et bénéficieront alors d'un remboursement pour un prochain vol», assure Laurent Jossart, executive vice-president Airline au sein de Luxair Group. Pour les personnes acceptées pour l'une des six destinations proposées par la compagnie pour la reprise, les changements ne s'arrêtent pas là puisqu'elles se verront toutes proposer un kit - composé d'un masque et de gel hydroalcoolique notamment - mais aussi d'un sac de catering, destiné à réduire les contacts pour les personnels de bord.

Les avions de la compagnie, bichonnés pendant leur confinement, bénéficient également d'une attention toute particulière puisque nettoyés entre chaque vol et désinfectés quotidiennement grâce à des machines spéciales. A noter enfin que tous les passagers atterrissant au Findel se verront offrir la possibilité de se faire tester au covid-19, soit via la station de test qui ouvrira ses portes vendredi au Findel au niveau des arrivées, soit par l'octroi d'un voucher leur permettant de se faire tester dans l'une des 17 autres stations du pays.

