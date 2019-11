En avant-première, bienvenue dans le premier magasin à ouvrir au Royal-Hamilius. L'enseigne française dispose désormais de 1.200 m2 d'espace de vente au cœur de la capitale.

Luxembourg 6 1

Premiers pas à la FNAC

En avant-première, bienvenue dans le premier magasin à ouvrir au Royal-Hamilius. L'enseigne française dispose désormais de 1.200 m2 d'espace de vente au cœur de la capitale.

(PJ) Vendredi, les premiers clients sont attendus à la FNAC de Luxembourg. Et dans la première implantation de la marque au Grand-Duché, ce n'est pas le choix qui manquera: 33.000 références sont exposées dont 2 500 produits technologiques. Car en plus des «produits culturels» (disques, livres, billetterie spectacles, etc), la première boutique du Royal-Hamilius à lever son rideau dispose de ses espaces traditionnels: photo, vidéos/TV, gaming, informatique, petit électroménager.

Nul doute qu'il devrait y avoir du monde à la porte ce 8 novembre, à 10h, à être accueilli par la nouvelle équipe recrutée. A savoir 31 employés polyvalents prêts à guider les clients, et leur parler notamment des 2 millions de références qui peuvent être commandées en ligne et livrées en magasin ou chez soi.

Pour cette première implantation nationale, le groupe a voulu créer une «FNAC luxembourgeoise», comme a insisté Charles-Henri de Maleissye, directeur Fnac Belgique et Luxembourg, ce jeudi matin, lors de la présentation du magasin à la presse. De fait, de nombreuses publications aussi bien en luxembourgeois, français, anglais, allemand ou portugais figurent en rayon.

Mais c'est surtout dans son positionnement commercial que la FNAC se rapproche des gênes du pays. En témoigne son positionnement volontairement premium. Et le directeur de reconnaître qu'à côté des produits proposés «à prix agressifs», l'offre se hissera plus vers le haut de gamme que dans d'autres magasins de l'enseigne en Europe.

6 Les premiers clients sont attendus ce vendredi 8 novembre, à 10h sonnantes. Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les premiers clients sont attendus ce vendredi 8 novembre, à 10h sonnantes. Photo: Anouk Antony Au total, une première vague de 31 recrutements de vendeurs et caissiers a été effectuée. Photo: Anouk Antony Le caractère multiculturel de la population luxembourgeoise et frontalière a été pris en compte dans le choix des produits mis en rayon. Photo: Anouk Antony Les derniers travaux s'achèvent mais l'ensemble des espaces commerciaux ne sont pas encore loués. Photo: Anouk Antony Réputé pour ses conseils en high-tech, la FNAC de la capitale entend se montrer plus "premium" que certaines autres boutiques. Photo: Anouk Antony Les achats faits en ligne pourront aussi être retirés en magasin. Photo: Anouk Antony

Si Les Galeries Lafayette ne devraient plus tarder, elles aussi, à se présenter au public, la FNAC jouera les pionniers encore quelques semaines au Centre commercial encore en chantier. Mais la chaîne dont le slogan de saison est «Winter is coming» compte profiter de six ouvertures dominicales d'ici la fin de l'année pour prouver qu'elle sera bien la locomotive commerciale du Royal-Hamilius.