Reportée pour cause de covid-19, la cession des premières maisons et appartements du grand projet immobilier va débuter. Avec une priorité donnée aux habitants et salariés de Kehlen et Koerich, les deux villages voisins.

Premières ventes à Elmen dès le 6 juillet

Voilà tout juste un mois, Henri Kox (Déi Gréng) se faisait le promoteur d'Elmen, projet immobilier retenu comme «site de référence» pour le ministre du Logement. Aujourd'hui, c'est au directeur de la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) d'évoquer le dossier. Et pour cause, Guy Entringer peut officialiser la mise en vente des premiers lots du nouveau village dont les premiers occupants sont attendus pour fin 2021. L'opération, avec portes ouvertes, avait dû être reportée à plusieurs reprises, mais cette fois c'est sûr : les premiers dossiers pourront être déposés à compter du 6 juillet, 12h.

Elmen choisi comme site de référence Principal chantier de la SNHBM destiné à accueillir quelque 2.000 habitants, le projet a été déclaré «d'intérêt général» par le Conseil de gouvernement. Une première qui ouvre la voie à un financement au-delà de 40 millions d'euros pour ce site de 27 hectares situé entre Kehlen et Olm

Alors que les constructions d'Elmen sortent de terre, la SNHBM réservera toutefois la primeur des acquisitions à l'occasion d'une réunion publique le 7 juillet. Celle-ci ne sera ouverte qu'aux «voisins» de l'opération immobilière. A savoir les habitants des villages de Kehlen et Koerich, ainsi qu'à tout salarié travaillant sur ces deux communes. A eux la priorité, comme cela avait été convenu dès le départ de cette opération. D'ici dix ans, 800 logements écoresponsables ainsi que des infrastructures publiques (école notamment) auront été bâtis.

Ce mégaprojet, de 27 hectares pour quelque 2.000 habitants attendus, bénéficiera du soutien financier du Fonds spécial, nouvellement créé. L'Etat interviendra à hauteur de 28% du coût des travaux, soit 40 millions d'euros sur les 268 millions annoncés.

5 Elmen sera composé de trois «villages» au total. C'est le village central qui est en train de prendre forme. Photo: SNHBM

Pour la SNHBM, il s'agit du dossier le plus important jamais entrepris. Et même si (à tout juste 101 ans) l'organisme public commence à monter en puissance question nombre de logements produits, Elmen représente un défi de taille. Le ministre Henri Kox était venu sur place se rendre compte de l'importance du chantier en mars dernier alors même que les 9 maisons-témoins étaient alors en cours d'achèvement.

Pour Elmen, les logements seront vendus sous le régime du droit d’emphytéose (99 ans). Un minimum de 60% des acquéreurs devront obtenir une prime de construction de l’État. Le plafond de revenus de la SNHBM doit être respecté. Ne pourra devenir propriétaire sur place qu'une personne n'étant pas déjà propriétaire au Luxembourg et/ou à l’étranger (sinon engagement devra être pris de vendre son logement actuel au plus tard trois mois après la remise des clés).

Selon les nouveaux critères d'attribution de la Société nationale, dans un souci d’occupation adéquate des logements, la SNHBM veillera à ce que la taille du logement acquis soit la plus adaptée à la composition d’un ménage. La règle du premier dossier déposé, premier dossier servi n'étant plus la règle d'attribution désormais.

