Les hébergements insolites construits au coeur du parc du Gaalgebierg à Esch devaient accueillir leurs premiers hôtes cet été mais ce ne sera finalement pas avant mi-octobre. Tarif: à partir de 150 euros la nuit.

Premières nuits dans les cabanes du Gaalgebierg dès octobre

"Nous avons déjà reçu de nombreuses demandes pour nos cabanes dans les arbres", déclare Anne Meyers, directrice du parc animalier Escher Déierepark où sont dressées les trois maisons en bois. Construites sur pilotis et accessibles par une passerelle, elles promettent une nuit extraordinaire à la cime des arbres et au milieu du zoo.

Ces hébergements peuvent accueillir quatre à six personnes. Cependant, en plein milieu de la saison estivale, ils ne sont toujours pas opérationnels, bien que le travail soit achevé.

Réservations dès septembre



Les intéressés devront patienter jusqu'à l'automne. Les réservations ouvriront néanmoins dès septembre, via une page dédiée sur le site internet du parc, poursuit Anne Meyers.

Pour une cabane de quatre lits, le tarif le moins cher démarre à 150 par nuit pour deux adultes, 35 euros par enfant supplémentaire, 50 euros par adulte supplémentaire.

Dans la cabane à six lits, la nuit coûtera 180 euros pour deux adultes. Les coûts supplémentaires sont les mêmes que dans la plus petite cabane. Les tarifs des week-ends seront plus élevés.

Un retard dû à la question de l'exploitation

Les cabanes ont été construites pour le compte de la Ville avec le soutien financier du ministère du Tourisme. La mise en service n’a pas pu avoir lieu cet été car la question de l'exploitation des cabanes a fait l'objet de débats.

L’ancienne coalition de la Ville d'Esch plaidait pour que le CIGL gère les hébergements, mais ce ne sera pas le cas. L'échevin DP Pim Knaff l'avait annoncé dès le mois de mars au conseil communal.

La Ville souhaitait créer une SARL mais le ministère de l'Intérieur ne l'a pas permis. Elle a donc décidé de gérer les cabanes et leurs 16 lits par ses propres moyens.

Le personnel embauché par la Ville

Du personnel a été embauché par la commune: deux personnes sont responsables de la gestion et des réservations des cabanes dans les arbres, l'une d'elles ayant déjà pris son poste. La seconde suivra ces jours-ci.

Gaalgebierg à Esch: Des maisonnettes en bois comme dans un film Ces maisonnettes en bois semblent tirées d'un film de Tim Burton ou de l'un des Harry Potter. Ce sont des créations design qui seront aménagées en chambres d'hôtes dans le parc du Galgenberg à Esch-sur-Alzette.

Les travaux de nettoyage et de blanchisserie seront effectués par une entreprise privée. La table du petit-déjeuner pour les cabanes dans les arbres sera préparée au Baumhauscafé, où quatre personnes travaillent maintenant.

Nouvelle carte au Baumhauscafé

Pour que le nouveau personnel puisse être formé, le Baumhauscafé a été brièvement fermé du 28 juillet au 2 août. Depuis sa réouverture le 3 août, il est ouvert tous les jours de 9h à 20h, au moins le temps des vacances d'été.

"La carte a été renouvelée", ajoute Anne Meyers. Elle est basée sur des produits régionaux, dans la mesure du possible. Par exemple, le jus de pomme de Limpach est maintenant proposé.

En outre, le personnel a été formé de manière à pouvoir informer les visiteurs sur la région: le Baumhauscafé devient donc une sorte de point d'accueil touristique.

Animations les jeudis

En été, le zoo propose des animations au cours desquelles les visiteurs peuvent nourrir les animaux et tout apprendre de leur mode de vie. Ces événements sont gratuits et aucune inscription n'est requise. Ils ont toujours lieu le jeudi matin à 10h15. Infos sur le site internet du parc.