Le gouvernement a présenté, ce mercredi, sa stratégie de sortie de crise. Dans un premier temps, les chantiers reprendront et le port d'une protection des voies respiratoires sera rendue obligatoire partout où le maintien d'une distance de deux mètres n'est pas possible.

Luxembourg 4 min.

Première phase du déconfinement dès le 20 avril

Olivier TASCH Le gouvernement a présenté, ce mercredi, sa stratégie de sortie de crise. Dans un premier temps, les chantiers reprendront et le port d'une protection des voies respiratoires sera rendue obligatoire partout où le maintien d'une distance de deux mètres n'est pas possible.

C'est la lumière au bout du tunnel. Le Premier ministre, Xavier Bettel (DP) et la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP) ont annoncé, ce mercredi, les premières mesures d'accompagnement du déconfinement. La première phase démarre dès lundi avec la réouverture des chantiers. Les paysagistes, jardiniers, pépiniéristes, magasins de bricolage et autres centres de recyclage pourront également reprendre leur activité à cette date.

Ces réouvertures s'accompagnent de «règles spécifiques», assure le Premier ministre. La règle du respect d'une distance de deux mètres entre les personnes et les gestes barrières demeurent essentiels. Partout où le respect de cette mesure semble difficile, le port d'un masque ou d'une autre protection des voies respiratoires comme «une écharpe ou un masque», sera obligatoire.

Tout savoir sur les masques «faits maison» Le port du masque est un «geste de barrière additionnel» pour combattre la propagation du coronavirus. Y compris pour les gens en bonne santé. Comment en fabriquer un soi-même ? Quand le porter ? Faut-il le laver ? Réponses.

Obligation qui vaut d'ailleurs pour tous. Ainsi, à partir de lundi prochain, les citoyens qui iront à la Poste ou faire leurs courses - en extérieur ou en intérieur - devront porter un masque. A cet égard, les communes sont chargées de fournir «un kit de départ de protection» à chaque résident.

Les entreprises seront également approvisionnées. Le Premier ministre insiste sur cet impératif, «là où la distance de deux mètres ne peut pas être tenue». Le pays dispose d'ailleurs d'«un stock de six à sept millions de masques», précise Xavier Bettel. Ceux qui ne porteront pas de protection s'exposent à une sanction pouvant aller de quelques dizaines d'euros «à bien plus ».

La deuxième phase du déconfinement aura lieu le 4 mai avec le retour dans les lycées des élèves de 1er et de 13e. La troisième phase est prévue le 11 mai avec le retour des autres classe de lycées. Toutes les mesures en vigueur actuellement, au rang desquelles la fermeture des commerces et des restaurants demeurent, pour l'instant, activées jusqu'à cette date.



Pour l'après 11 mai, Xavier Bettel promet une analyse autour de la réouverture de ces secteurs alors que les ministres de l'Economie et des Finances ont été chargé d'envisager de nouvelles aides pour les entreprises dont la survie est en question. La troisième phase, elle, est envisagée le 25 mai avec le retour dans les écoles des élèves du fondamental et la réouverture des maisons relais ainsi que des crèches. Cette date ne correspond pas à un retour complet à la normale puisque tous les grands événements seront proscrits jusqu'au 31 juillet. Les réjouissances autour de la fête nationale les 22 et 23 juin sont donc annulées.

«Nos chiffres parlent, les infections reculent et l'effort paye» Paulette Lenert, ministre de la Santé

La ministre de la Santé a assuré que toutes ces décisions se basent sur une large consultation des scientifiques et le monotoring des données disponibles. Et en particulier la baisse de pression sur le système hospitalier. «Nos chiffres parlent, assure Paulette Lenert. Les infections reculent et l'effort paye». Depuis le 25 mars, la courbe des infections s'aplatit en effet et aujourd'hui le pays compte moins de 200 hospitalisations. 33 personnes se trouvent en soins intensifs alors que le Grand-Duché dispose de quelque 300 lits aïgus.



Le saut dans l'inconnu des premiers pays à «déconfiner» Si le confinement de millions d'Européens est un défi sans précédent, les modalités d'une reprise de la vie économique et sociale s'annoncent aussi comme une opération complexe.

Si le ton de deux responsables s'en voulu empreint d'optimisme, «le relâchement total serait irresponsable», souligne Xavier Bettel. La ministre de la Santé explique quant à elle qu'il va falloir «apprendre à vivre avec le virus qui est loin d'avoir totalement disparu». Ainsi «la discipline dont chacun à fait preuve jusqu'ici» demeure de mise, car «le covid-19 est une maladie grave, lourde et à ne pas prendre à la légère». L'objectif de ce rappel des règles est bien «d'éviter une seconde vague d'infections alors que la première a été relativement douce».





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.