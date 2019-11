Pour la période des fêtes, la Ville fait ce cadeau à tous les conducteurs se stationnant pour faire leurs achats au quartier Gare. La mesure qui a débuté vendredi se poursuivra jusqu'au 25 décembre.

Première heure offerte aux parkings Neipperg et Wedell

Patrick JACQUEMOT Pour la période des fêtes, la Ville fait ce cadeau à tous les conducteurs se stationnant pour faire leurs achats au quartier Gare. La mesure qui a débuté vendredi se poursuivra jusqu'au 25 décembre.

Un chantier du tram plus que pénalisant pour l'attractivité des boutiques, des lignes de bus ne desservant plus certains axes: la situation du commerce en périphérie de la Gare s'est sérieusement compliquée ces derniers mois. Aussi, pour relancer l'attractivité du secteur, l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg avait pris sa plume, en octobre dernier, pour réclamer à la bourgmestre Lydie Polfer (DP), «20.000 heures de parking». Message reçu visiblement.

Ainsi, la Ville de Luxembourg a-t-elle choisi de faire un joli présent à celles et qui viendront faire leurs emplettes non loin de la Gare, zone en plein renouveau, dans les quatre semaines à venir. La première heure de stationnement aux citoyens et visiteurs de la capitale, dans les parkings Fort Wedell et le fraîchement rénové Fort Neipperg. Et cela sans limiter son geste à 20.000 heures (ou plus).

Moins cher à partir de 17h

Aucun doute : «Cette mesure satisfait l’UCVL car elle s’applique à deux parkings situés dans deux parties différentes du quartier Gare où se trouvent des commerces de proximité et de destination», note avec satisfaction la directrice de l'Union commerciale. D'ailleurs, l'UCVL a bien l'intention de le faire savoir auprès des acheteurs. Une campagne de communication sera ainsi lancée au plus vite.

Le cadeau de la Ville prend effet dès ce 29 novembre, pour s'achever le jour de Noël. Cette gratuité des 60 premières minutes s'appliquera quel que soit l'heure d'arriver, sachant que les deux parkings concernés sont ouverts 7j/7 et 24h/24. Et s'il fallait encore trouver un argument, l'UCVL le dit et le redit: «Il ne faut pas oublier que le tarif horaire dans ces deux sites descend à 80 cents/heure à partir de 17h ce qui est également attractif pour le secteur de la restauration».