Première convention collective pour les salariés de l'Université

L’Université du Luxembourg et le syndicat OGBL se sont accordés sur une première convention collective, qui a été approuvée par le Conseil de gouvernance de l’Université dans sa séance du 21 juillet 2018.

La nouvelle convention a donc été signée ce mardi 4 septembre 2018 par le président du conseil de gouvernance de l’Université, Yves Elsen, le recteur Stéphane Pallage, ainsi que Frédéric Krier, secrétaire central de l’OGBL, et Virginie Mucciante, présidente de la délégation du personnel.

Elle prend la suite d'un premier accord d'établissement concernant les conditions de travail, qui fut conclu en mars 2015.



Les enseignants-chercheurs et le personnel administratif notamment concernés

Elle est le fruit de négociations entre le syndicat, la délégation du personnel et le rectorat de l’Université. Son but, en tant que convention collective: définir les conditions de travail et de rémunération des salariés de l’Université.





Elle s'applique aux membres du personnel enseignant-chercheur ainsi qu’aux membres du personnel administratif, financier et technique, à l’exception des membres de l’équipe de direction, des responsables des services, des étudiants salariés et des stagiaires.





«La signature de notre première convention collective est une étape importante dans notre ambition mutuelle d’une organisation transparente. Les négociations se sont déroulées dans un climat très positif. Je salue l’ouverture et la bonne foi des parties dans la négociation» s'est enthousiasmé le recteur Stéphane Pallage.







Des «améliorations» par rapport à l'accord de 2015





De son côté, Frédéric Krier salue également l'adoption de la convention. «Les négociations ont permis de trouver des accords sur un certain nombre d’améliorations par rapport à l’accord d’établissement de 2015, ainsi que sur un nouveau système de rémunération transparent et basé sur l’ancienneté dans la fonction», résume-t-il.

«Ce système sera mis en place à partir du 1er janvier 2020. Les deux parties signataires travailleront étroitement ensemble pour garantir que la classification du personnel dans les différentes nouvelles catégories se fasse dans les meilleures conditions».

La convention sera effective rétroactivement à partir de juillet 2018, pour une période de 3 ans. L’Université du Luxembourg compte actuellement à peu près 1.760 salariés, dont 1.260 font partie du personnel enseignant-chercheur et 500 du personnel administratif, financier ou technique.