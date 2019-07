Première baisse depuis 2015 des infections au VIH

Au Luxembourg, le sida progresse toujours: on compte 85 nouveaux cas en 2014 par rapport à 82 en 2013, 83 en 2012, 73 en 2011, et 63 en 2010. Parmi les 85 personnes concernées, il y a 55 hommes et 30 femmes. 63 d’entre elles ont été infectées récemment, contre 54 en 2013 et 51 en 2012.