A compter de ce vendredi 20h et jusqu'à lundi 6h, la circulation entre la Croix de Gasperich et la Croix de Bettembourg sera impossible. Une mesure nécessaire pour l'avancée du chantier de la nouvelle ligne ferroviaire Bettembourg-Luxembourg et qui sera reconduite à compter du 31 octobre.

Premier week-end sans circulation pour l'A3

On ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs, ni de grand chantier sans engendrer quelques perturbations. Il en est ainsi de l'avancée des travaux de la voie ferrée qui reliera la capitale à Bettembourg, d'ici 2024. Ce week-end, mais aussi le suivant, les automobilistes se verront ainsi privés d'une portion de l'autoroute A3 pour faciliter des opérations au-dessus de la chaussée.

Ainsi, à compter de ce vendredi (vers 20 h) jusqu'au lundi 28 octobre (6h), le trafic de l'autoroute A3 entre la Croix de Bettembourg et la Croix de Gasperich sera dévié via les autoroutes A13, A4 et A6. Et cela dans les deux sens.

Source: Administration des Ponts et Chaussées

Si les Ponts et Chaussées se voient contraints de bloquer ces quelques kilomètres aussi longtemps, c'est que les équipes des CFL ont une mission compliquée à accomplir. Ce week-end mais aussi pour celui de la Toussaint, le chantier va notamment consister à préparer l'arrivée d'un imposant pont ferroviaire. Les piles sont déjà visibles des usagers de l'autoroute. Mais il convient de procéder à des travaux préparatoires à l'arrivée, à l'automne 2021, de cet ouvrage d'art à la taille et à la technologie impressionnantes.

D'une portée de 200 mètres, ce pont haut de 40 m sera d'abord construit sur une plateforme de prémontage, non loin de l'autoroute. Cela avant d'être déplacé au moyen de Kamags, engins de transport surpuissants, et installé au millimètre près.



Entre vendredi soir et lundi à l'aube, des équipes installeront aussi les poutres qui soutiendront un futur passage pour la faune au-dessus de la 2x2 voies, non loin de l'aire de Berchem. Ce passage fera 70 mètres de long (le nécessaire pour franchir l’A3 et les rails) sur une largeur de 50 m.

2 Tout au long des 7 km de ligne, une piste cyclable sera créée. Mais pour l'heure, il faut d'abord installer les poutrelles sur les nouveaux ponts franchissant l'A3. Photo: CFL

Ce «couloir écologique» permettra aux animaux de relier les côtés Est et Ouest de l’autoroute sans encombre. «Sachant que cet ouvrage fait partie des mesures compensatoires aux travaux de la nouvelle ligne, tout comme l'aménagement de prairies, haies ou bosquets», précisent les Chemins de Fer Luxembourgeois.

Même site, ultime opération : entamer la destruction de l'ancien pont sur lequel reposait le CR158 entre Kockelscheuer et Reiserbann. Un nouvel ouvrage a été déjà été bâti pour le remplacer. Là encore, le premier week-end ne devrait pas suffire avant de voir disparaître l'ancien franchissement routier au-dessus de l'A3.

Les derniers vestiges du pont qui soutenait le CR108 (à droite) auront disparu du paysage début novembre. Photo: CFL

Voilà qui explique les deux fois trois jours de chantier impliquant l'interruption du trafic autoroutier. Le choix du calendrier s'avère pertinent, non seulement la circulation sur cet axe est moindre en fin de semaine, mais du fait des vacances les déplacements sont encore moindres.

Outre la mise en place des déviations, les Ponts et Chaussées procéderont eux aussi à quelques chantiers sur l'autoroute désertée par voitures et camions. Figurent ainsi au programme des deux fins de semaine le nettoyage des portiques, du marquage horizontal, le renouvellement de la couche de roulement à hauteur de la Croix de Gasperich, l’installation de boucles de comptage et la réparation de glissières de sécurité.