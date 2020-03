Pour la première fois depuis le 29 février, date de signalement d'un cas d'infection de covid-19 au Grand-Duché, une personne de 94 ans est décédée en lien direct avec le virus. Au total, 34 personnes ont été infectées au Grand-Duché, selon le décompte dévoilé vendredi soir par le gouvernement.

Premier décès lié au coronavirus au Luxembourg

(Jmh) - Deux semaines après le signalement du premier cas d'infection, le Luxembourg enregistre un premier décès lié au coronavirus. Le défunt, âgé de 94 ans, avait été testé positif à une date inconnue et se trouvait depuis dans un état critique, selon les informations diffusées vendredi soir par Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé.

Cette dernière a également indiqué que le bilan du nombre de personnes officiellement infectées était passé à 34 et que pas moins de 500 tests avaient été réalisés à travers le pays.

Jeudi soir, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) avait particulièrement insisté sur les dangers encourus par les personnes à l'état de santé fragile et aux personnes âgées. Les représentants du gouvernement avaient émis toute une série de recommandations à leur égard.

Selon les dernières données disponibles, le nombre de victimes du coronavirus a franchi ce vendredi le cap symbolique des 5.000 morts. Dont une écrasante majorité en Chine (3.062), devant l'Italie (1.016) et l'Iran (514). Au sein des pays de la Grande Région, le pays le plus touché se trouve être la France (61), devant l'Allemagne (7), la Belgique (3) et le Luxembourg (1).