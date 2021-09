Karel Pinxten, ancien ministre belge et membre de l'organe de surveillance du budget européen entre 2006 et 2018, a été déchu ce jeudi de deux tiers de sa pension européenne pour avoir «enfreint les obligations découlant de sa charge».

Jugement de la CJUE

Premier cas de fraude à la Cour des comptes européenne

Jean-Michel HENNEBERT Karel Pinxten, ancien ministre belge et membre de l'organe de surveillance du budget européen entre 2006 et 2018, a été déchu ce jeudi de deux tiers de sa pension européenne pour avoir «enfreint les obligations découlant de sa charge».

Pour avoir exercé de manière «non déclarée et illégale» une activité au sein de l’organe dirigeant d’un parti politique, utilisé de manière «abusive» les ressources de la Cour des comptes «pour financer des activités sans lien avec les fonctions de membre de cette institution», utilisé une carte de carburant «pour acheter des carburants destinés à des véhicules appartenant à des tiers» et pour avoir créé «un conflit d’intérêts dans le cadre d’une relation avec le responsable d’une entité auditée», Karel Pinxten a été condamné ce jeudi par la Cour européenne de justice de l'Union européenne (CJUE).

Dans le jugement qui lui inflige la suppression des deux tiers de sa pension, les juges européens ont sanctionné des «manquements d’un degré de gravité notable» de la part d'un ancien ministre belge, membre de la Cour des comptes entre mars 2006 et avril 2018. Un responsable européen qui n'a pas observé «les normes les plus rigoureuses en matière de comportement», pas plus qu'il n'a fait «prévaloir à tout moment l’intérêt général de l’Union non seulement sur les intérêts nationaux, mais également sur des intérêts personnels».

En cause, des notes de frais n'ayant pas de lien suffisant avec ses fonctions européennes. Que ce soit des voyages à Cuba ou en Suisse, sa participation à de nombreuses rencontres, réceptions et fêtes avec des responsables d'entreprises de sa région (Limbourg) ou des dépenses liées à des réceptions organisées chez lui. Autant d'«irrégularités» qui avaient «dans une large mesure, pour effet de contribuer à son enrichissement personnel», notent les magistrats européens. Un comportement à l'origine d'«un préjudice important non seulement sur le plan financier, mais également en ce qui concerne [l']image et [l]a réputation», de la Cour des comptes européennes, basée au Luxembourg.

A noter toutefois que les juges du Kirchberg ont tempéré leur décision par le fait que la qualité du travail de Karel Pinxten au sein de la Cour des comptes n'était pas à mettre en cause et que son comportement a été rendu possible par «l’imprécision des règles internes» et «les carences des contrôles mis en place». Contacté jeudi, un porte-parole de la Cour des comptes européennes confirme que depuis la découverte de ces fraudes, «initiées par des lanceurs d'alerte», les systèmes de contrôle ont été renforcés.

Premier cas de ce genre au sein de l'institution européenne, l'affaire pourrait également avoir des suites dans les prochains mois puisque le parquet de Luxembourg avait été saisi au moment de l'enquête interne. Une analyse «qui a aussi porté sur les autres membres de la Cour et qui n'a rien trouvé d'autre», précise le porte-parole.

