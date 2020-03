Un homme d'une quarantaine d'années se trouve hospitalisé au CHL après avoir séjourné dans le nord de l'Italie et être revenu au Grand-Duché via l'aéroport de Charleroi, a indiqué samedi soir Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, en précisant que le patient «se porte bien».

Premier cas de coronavirus recensé au Luxembourg

(Jmh avec mbb) - Depuis samedi, le Luxembourg figure officiellement sur la liste des quelque 40 pays possédant un cas déclaré de patient atteint du Covid-19. Attendue, la nouvelle a été annoncée lors d'une conférence de presse tenue à 21h par Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, qui a indiqué qu'un homme d'une quarantaine d'année était hospitalisé au CHL. Ayant séjourné en Italie du Nord, le patient était retourné au Grand-Duché en début de semaine via l'aéroport de Charleroi.

Selon les informations communiquées samedi soir, l'homme s'est présenté de lui-même aux autorités sanitaires en raison des symptômes qu'il présentait. Un premier test a confirmé l'infection au coronavirus. Les résultats d'un second, analysé par un laboratoire situé hors des frontières, sont attendus dans la journée de dimanche. Pour limiter la propagation de l'épidémie, les membres de la famille du patient - qui ne présentent pour l'heure aucun symptôme - ont été placés en quarantaine. Et les autorités sanitaires de rechercher l'ensemble des personnes avec qui le patient a pu être en contact depuis son retour, Paulette Lenert assurant «être dans l'impossibilité de savoir combien de personnes cela représente».

Face à ce risque sanitaire, une réunion de crise gouvernementale est programmée ce dimanche. Le ministère de la Santé assure, de son côté, vouloir continuer à informer le public «en toute transparence» puisque «le public a le droit de savoir comment la situation évolue», même si Paulette Lenert assure une fois de plus qu'«il n'y a pas de raison de paniquer». Référence au dispositif mis en place qui prévoit non seulement des soins à domicile mais aussi une cellule spéciale au sein du CHL.

«La situation ne deviendra vraiment grave que lorsque les résidents luxembourgeois se seront infectés eux-mêmes, assure le Dr Jean-Claude Schmit, directeur de l'administration de la Santé. Ce premier cas est un cas dit d'importation puisque la personne a été en contact avec le virus à l'étranger». A ce jour, aucun événement n'a été annulé ou reporté, contrairement à ce qu'il se passe à l'étranger, comme le semi-marathon de Paris, le salon Mipim de Cannes ou le salon du voyage ITB à Berlin.

Pour mémoire, 16 personnes avaient déjà été placées en quarantaine à domicile au Grand-Duché, en vertu du principe de précaution. Quatorze d'entre elles avaient séjourné dans l'hôtel H10 de Tenerife, dont quatre anciens clients sont touchés par la maladie. Un hôtel également mis en quarantaine et où se trouvent encore 14 clients de LuxairTours. Dans le monde, le coronavirus a fait à ce jour près de 3.000 morts et même si le nombre de nouvelles contaminations en Chine diminue, d’autres pays deviennent à leur tour des sources régionales de propagation. Au premier rang desquels la Corée du Sud, l’Italie et l’Iran.