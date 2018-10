En version route ou tout terrain, le vélo à assistance électrique, sera sans nul doute «la» vedette du tout premier «Bike Festival» organisé ces samedi et dimanche au Bike Park Boy Konen à Cessange. Mais qui a vraiment besoin d'un e-bike?

Premier «Bike Festival» ce weekend au Luxembourg

C'est le premier Bike Festival au Luxembourg, selon l'organisateur, une agence spécialisée en événements sportifs. Ce festival dédié au vélo est organisé aux Terrains de sport Boy Konen à Cessange, où un circuit de mountain bike a été ouvert il y a quelques mois. Des animations et expositions auront cours samedi et dimanche. Mais aussi des courses, qui s'adressent plutôt aux enfants le samedi et aux adultes le dimanche.

La grande tendance du moment, c'est l'e-bike, ou en bon français, le vélo à assistance électrique. Le vélo urbain à assistance électrique a la cote, indique Benoît, vendeur dans un magasin de cycles. Une information confirmée par Cédric, responsable d'un magasin de cycles. "Le vélo urbain est demandé pour aller au travail. C'est pratique, les gens n'ont pas besoin de se changer", poursuit Benoît.



"Sinon le vélo à assistance électrique n'a pas tellement d'intérêt pour un cycliste confirmé. C'est bien aussi pour ceux qui aiment pédaler en groupe et qui ont un peu plus de mal à suivre."

Les amateurs de VTT y trouvent un autre intérêt. Sportif confirmé ou occasionnel s'y intéressent. "Le sportif va le choisir pour aller plus loin dans ses parcours et pouvoir s'attaquer à plus de difficultés", développe Cédric. "D'autres vont pouvoir tenter des parcours qu'ils ne pouvaient pas faire avec un VTT classique".

Les visiteurs pourront tester différents modèles durant le festival ou peut-être faire une bonne affaire sur le marché de l'occasion. Et participer à des tables rondes qui rassembleront plusieurs intervenants dont Andy Schleck et François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Renseignements: bikefestival.lu