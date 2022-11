La plus grande cagnotte jamais mise en jeu par le loto américain a de quoi susciter son lot de convoitises, y compris au Luxembourg où il n'est pas interdit d'y participer.

Luxembourg 3 min.

1,9 milliard de dollars

Pouvez-vous tenter de gagner le jackpot du Powerball ?

Simon MARTIN La plus grande cagnotte jamais mise en jeu par le loto américain a de quoi susciter son lot de convoitises, y compris au Luxembourg où il n'est pas interdit d'y participer.

Que feriez-vous avec 1,9 milliard de dollars sur votre compte en banque? En l'absence de gagnant ayant deviné les cinq bons numéros de la loterie Powerball samedi, l'équivalent du loto américain, le pactole a atteint cette somme faramineuse, du jamais-vu auparavant.

Un quart de ventes en plus lors du vendredi 13 La Loterie nationale réalise 25% de ventes en plus sur l'ensemble des jeux lors d'un vendredi 13. Une date symbolique qui attire aussi des joueurs occasionnels.

En effet, sans billet correspondant aux cinq numéros et au Powerball (les 28, 45, 53, 56 et 69, avec un Powerball de 20), le grand prix est porté à 1,9 milliard de dollars. Les chances de remporter le jackpot, en achetant un ticket à deux dollars, ne sont que d'une sur 292,2 millions. A titre de comparaison, la probabilité d'être frappé par la foudre est d'un sur un million, selon les autorités sanitaires américaines.

Toujours en guise de comparaison, le plus gros jackpot mis en jeu par l'Euromillions était de 230 millions d'euros. Pour la petite histoire, celui-ci avait d'ailleurs été remporté par un Britannique en juillet dernier. En France, le jackpot record du loto français avait atteint 26 millions d'euros en septembre 2021, un montant presque «dérisoire» au regard du gros lot de la loterie américaine.

Autant dire que les convoitises sont nombreuses, tant outre-Atlantique qu'ailleurs. En effet, beaucoup seraient tentés de jouer leur chance au prochain tirage qui doit avoir lieu ce lundi soir. Les Luxembourgeois et résidents luxembourgeois peuvent-ils toutefois participer au Powerball? Dans les faits, oui, mais sous certaines conditions.

Jouer au Powerball en tant qu'étranger, c'est possible mais...

En effet, si un étranger souhaite participer au tirage, celui-ci doit se trouver sur le sol américain pour valider son ticket. Les Luxembourgeois qui habitent aux USA ou qui se trouvent sur le sol américain de manière temporaire, pour des vacances par exemple, peuvent donc se prêter au jeu : «Vous ne devez pas être un citoyen ou un résident américain pour jouer. Vous pouvez être un touriste», indique explicitement le site officiel du Powerball.

«Il n'y aura pas de Loto covid» Vendredi, la cagnotte de l'Euromillions sera de 202 millions d'euros. Et si pour la Loterie Nationale luxembourgeoise, ce record de gains devrait attirer les paris, l'année 2021 reste plongée dans le flou.

Toutefois, selon nos confrères de BFM, en cas de victoire, ceux-ci s'exposent à de lourdes contraintes. Et pour cause, en cas de victoire d'un étranger, le fisc américain prélève au total 44,6% du jackpot et non pas 39,6% comme pour un résident. À cela, s'ajoute une taxe prélevée par l'État dans lequel a été acheté le billet. Le gagnant devra donc s'acquitter de ces taxes selon la manière dont le gagnant aura décidé de recevoir son gain: soit en une fois, mais en recevant une partie réduite du jackpot (environ 750 millions de dollars pour le tirage de samedi) ou bien la totalité du jackpot qui lui sera alors versée sous forme de rente pendant 30 ans.

Un gros risque via internet

Quid d'une personne qui souhaiterait participer au Powerball depuis son pays de résidence, via internet? En effet, plusieurs sites existent et permettent à des non-résidents de participer aux loteries américaines, non sans risque toutefois. En effet, déjà, le prix du ticket, de 2 dollars par grille, est presque doublé sur certains sites. De plus, il n'existe aucune réglementation encadrant ces sites. Ces derniers assurent en effet qu'un intermédiaire se procurera votre billet à votre place. Autrement dit, en cas de victoire, rien ne permet de garantir que vous verrez la couleur de votre argent, d'autant que les escroqueries sont nombreuses sur ce genre de sites.

Quoi qu'il en soit, du côté de la législation luxembourgeoise, rien n'interdit aux résidents de participer à la loterie américaine. Renseignements pris auprès du ministère de la Justice, celui-ci nous a clairement informé qu'il «n'est pas interdit aux résidents luxembourgeois de participer à cette loterie depuis le Luxembourg». A vous de voir si le jeu en vaut la chandelle...