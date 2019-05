Le Luxembourg fait un pas de plus vers la mobilité autonome. Après l'expérience de voiture autonome lancée à Schengen, des experts internationaux ont découvert une navette roulant sans chauffeur sur le site de Sales-Lentz à Bascharage.

Poussez le bouton, la navette roule toute seule

Le Luxembourg fait un pas de plus vers la mobilité autonome. Après l'expérience de voiture autonome lancée à Schengen, des experts internationaux ont découvert une navette roulant sans chauffeur sur le site de Sales-Lentz à Bascharage.

(LW) - Au Pfaffenthal et à Contern les navettes autonomes sont déjà une réalité depuis un moment et circulent au milieu du trafic régulier. Depuis fin 2018, quatre navettes autonomes Navya de la société Sales-Lentz desservent la zone industrielle de Contern mais un opérateur est toujours à bord pour intervenir en mode manuel en cas de problème.



Là, ce n'est plus la même histoire. A Bascharage, sur le site du dépôt Sales-Lentz, une navette autonome, c'est-à-dire sans chauffeur à bord, est la vedette du projet «Avenue». «L'utilisateur monte à bord, pousse lui-même le bouton et la navette roule. C'est le même principe que si on activait un ascenseur», explique Georges Hilbert, directeur général technique chez Sales-Lentz.



Un opérateur pour plusieurs navettes



Depuis trois jours, des experts internationaux issus d'universités et centres de recherche de sept pays participent à l'assemblée générale du consortium international du projet Avenue au Luxembourg. Ils ont pu assister à la démonstration de cette navette autonome en niveau 5, ce qui est synonyme d'autonomie complète. Dans niveau 5 il faut lire un avancement majeur dans l'optique de voir rouler un jour des véhicules complètement autonomes dans l'espace public. Dans trois à cinq ans, un opérateur agira à distance en contrôlant et en surveillant plusieurs navettes.



Lors de réunions et de workshops, les experts et chercheurs internationaux ont partagé leurs expériences en matière de navettes autonomes dans les quatre villes pilotes du projet: Lyon, Copenhague, Genève et le Luxembourg.



Le développement de la conduite autonome au Luxembourg est aussi au cœur du premier «site expérimental transfrontalier» européen lancé le 3 avril 2019 à Schengen, un an et demi après l'accord signé entre l'Allemagne, la France et le Luxembourg au Salon de l'automobile de Francfort.



La voiture 100% autonome ce n'est pas pour demain. Mais pour devenir une réalité dans une bonne dizaine d'années, le site expérimental transfrontalier va aider à «trouver des solutions aux lacunes qui existent encore», résume le ministre de l'Economie (LSAP), Etienne Schneider.