Pourriez-vous passer deux jours sans téléphone?

Plus des deux tiers des résidents luxembourgeois déclarent qu’ils seraient capables de se passer de leur téléphone pour une durée de 48 heures.

(VR) - Comme vous le savez, le téléphone portable occupe une place de plus en plus prépondérante dans notre quotidien, et cela est encore plus marquant chez les jeunes.

En effet, l'arrivée du smartphone a incontestablement changé nos vies. Il nous permet de tout faire, à tout moment et n'importe où. Mais est-il indispensable?

Pour y répondre, l’institut TNS-Ilres a réalisé une étude en interrogeant les résidents luxembourgeois sur la question suivante: Pensez-vous que vous pourriez vous passer intégralement de votre téléphone portable ou smartphone durant 48 heures?



A cette interrogation, plus des deux tiers (72%) des interrogés se disent être capables de délaisser leur téléphone pendant 48 heures. Parmi ces personnes prêtes à changer leur mode de vie, la moitié est «certaine» d’y arriver, l’autre moitié juge l’hypothèse «probable».

Enfin, 26% des répondants ne pensent pas être en mesure de vivre 48 heures sans leur partenaire de tous les jours.

Cette étude démontre également que l'espoir d’arriver à se passer du smartphone pour 2 jours augmente considérablement avec l’âge des personnes sondées.

Ces chiffres peuvent tout de même surprendre sachant que d'autres études démontrent le tournant addictif que prend le téléphone portable dans le quotidien de certains individus. Selon un sondage de Pew Internet Project en 2017, 67% des personnes interrogées avouaient regarder leur smartphone même lorsqu'aucun signal n'a retenti. De plus, 44% disaient dormir avec leur téléphone à côté du lit ou sous l'oreiller pour ne rien rater.

A savoir maintenant si ce sondage de l'institut TNS-Ilres recueillant un échantillon de 518 individus permet de donner un aperçu concret de la place du téléphone dans la vie des Luxembourgeois.





