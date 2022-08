La ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a clarifié une nouvelle fois la position du gouvernement, expliquant que la situation sanitaire ne le justifiait pas, du moins pour le moment.

Luxembourg 2 min.

Covid-19 au Luxembourg

Pourquoi les soignants ne sont plus visés par la 4e dose?

Simon MARTIN La ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a clarifié une nouvelle fois la position du gouvernement, expliquant que la situation sanitaire ne le justifiait pas, du moins pour le moment.

Il y a encore quelques mois, le monde politique s'échauffait autour de la question de l'obligation vaccinale pour tous. Aujourd'hui, on a parfois l'impression que le débat est tombé aux oubliettes, bien que le groupe d'experts du gouvernement plaide pour la vaccination obligatoire des plus de 50 ans et que l'exécutif planche toujours sur un arsenal législatif à ce sujet.

Le sous-variant Omicron BA.5 est toujours majoritaire Il n'aura suffi que d'une poignée de jours pour que ce sous-variant, plus contagieux mais pas plus dangereux, représente plus de 90% des contaminations au covid-19 au Luxembourg. Voici ce que l'on sait sur lui.

Néanmoins, il semblerait que la question de l'injection forcée n'a plus tellement de sens aujourd'hui, surtout au regard des données concernant les hospitalisations. Justement, quid de la vaccination du personnel soignant? Celui-ci a également été tout un temps dans le viseur des autorités concernant la vaccination obligatoire. Cela ne semble plus être le cas aujourd'hui.

En effet, à la mi-juillet, le ministère de la Santé recommandait une 4e dose du vaccin pour les personnes de plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées. «Outre ces 2 groupes de personnes, le personnel soignant est également exposé à un risque sanitaire élevé», indique le député Marc Spautz (CSV). Ce dernier s'est étonné, dans une question parlementaire, de l'absence de possibilité d'une quatrième dose du sérum pour les infirmiers et infirmières sur base du volontariat.



Une approche qui ne «fonctionne plus»

En guise de réponse, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a justifié cela par le fait que le personnel soignant a été initialement vacciné en priorité vers la fin de l'année 2020, début 2021. «Et ce, afin d'établir un «cordon sanitaire» autour des patients vulnérables et ainsi les protéger contre l'infection», a-t-elle dit. Or, comme l'a également précisé le groupe d'experts, cette approche ne fonctionne plus actuellement, car le vaccin ne prévient pas efficacement l'infection par le variant Omicron. «Le vaccin conserve toutefois une efficacité sur une possible évolution grave de la maladie».

Le covid-19 poursuit sa décrue au Luxembourg Toutefois, quatre nouveaux décès en lien avec une infection au virus ont été recensés au cours de la semaine du 1er au 7 août.

Selon la ministre, il est donc bien plus logique de privilégier la vaccination des personnes à risque. En effet, Paulette Lenert juge que le personnel de santé ne présente pas de risque sanitaire pour plusieurs raisons. «Tout d'abord, le variant Omicron évolue moins gravement chez les personnes de moins de 60 ans. Ensuite, le personnel soignant applique strictement les prescriptions d'hygiène, et se protège systématiquement avec des masques qui sont toujours obligatoires dans ce secteur. Enfin, le personnel de santé a actuellement une bonne immunité de base en raison des vaccinations passées et des infections possibles», justifie la ministre.

Elle indique toutefois que les membres du personnel âgés de plus de 60 ans peuvent être vaccinés comme toutes les autres personnes. «Il est tout à fait possible qu'à l'automne, lorsqu'un vaccin adapté sera disponible, un quatrième vaccin soit proposé aux personnels de santé, et probablement aussi à la population générale», conclut la ministre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.