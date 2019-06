En une nuit, le litre de super 95 et 98 octane a baissé de 4,6 cents ce mercredi 12 juin 2019. En cinq points, le secrétaire général du groupement pétrolier luxembourgeois explique comment et pourquoi le prix du litre varie régulièrement.

Pourquoi les prix fluctuent à la pompe?

Maurice FICK En une nuit, le litre de super 95 et 98 octane a baissé de 4,6 cents ce mercredi 12 juin 2019. En cinq points, le secrétaire général du groupement pétrolier luxembourgeois explique comment et pourquoi le prix du litre varie régulièrement.

Pourquoi les prix grimpent ou descendent à la pompe ?



Si le prix des carburants fluctue régulièrement à la pompe, c'est parce qu'au Luxembourg «le prix des carburants dépend de plusieurs composantes. Il y a le taux de change euro-dollar qui joue un rôle important, le cours du baril de pétrole sur les marchés internationaux et les taxes qui sont les accises et la TVA. Le taux euro-dollar et la cotation du pétrole brut sont les deux principales composantes qui varient fortement», explique Jean-Marc Zahlen, secrétaire général du groupement pétrolier luxembourgeois (GPL).

Qui décide du changement des prix ?

En fait, il n'y a pas de décideur à proprement parler. Le fait que le prix change est la résultante d'un mécanisme. Au Luxembourg, les prix sont réglementés par l'Etat. Les prix maxima sont calculés «selon un système (dans le jargon c'est le «contrat de programme») qui fonctionne avec des mécanismes de déclenchement des prix basés sur les évolutions des différentes composantes»: l'évolution des produits bruts, le taux euro-dollar et les taxes sur les carburants qui ont augmenté depuis le 1er mai 2019. «Si un certain nombre de critères sont atteints, les nouveaux prix entrent en vigueur automatiquement», résume Jean-Marc Zahlen.

Comment expliquer cette baisse importante du prix de l'essence ?



Les baisses et les hausses peuvent être très importantes. Beaucoup de critères peuvent expliquer cette baisse. «Il m'est très difficile d'expliquer précisément cette hausse de 4,6 cents mais la situation géopolitique mondiale, et toujours ces sanctions maintenues par les Etats-Unis à l'égard de l'Iran, jouent sur le prix du brut», pose le secrétaire général du GPL avant de rappeler que «c'est toujours lié à l'offre et à la demande.»

Il émet l'hypothèse que suite à l'«envolée des prix» en ce début d'année 2019, cette baisse est «peut-être liée au fait que les marchés se régulent un peu».

S'il est difficile d'expliquer à court terme cette baisse, à très long terme, «on peut très bien s'imaginer une augmentation très probable des prix du fait de la hausse prévisible de la demande par des pays comme l'Inde et la Chine», explique M. Zahlen.



Pour le diesel, une baisse est-elle à prévoir ?



Les prix de l'essence et du diesel dépendent évidemment de la même évolution géopolitique mondiale mais «l'un n'a pas vraiment quelque chose à voir avec l'autre. Les cotations pour ces deux produits sont en réalité différentes sur les marchés», assure M. Zahlen. Quant à savoir si le diesel va aussi baisser dans les jours à venir, «c'est très difficile à prévoir. Car c'est un marché très volatile».

Que change la nouvelle taxe ?

Depuis le 1er mai, les automobilistes paient 2 cents de plus leur litre de diesel et 1 cent de plus pour l'essence lorsqu'ils font leur plein au Luxembourg. Mais comme «nous avons eu une augmentation des accises d'un côté et parallèlement une baisse de la cotation du pétrole brut, on ne l'a pas trop remarqué à la pompe», note Jean-Marc Zahlen.



En revanche, cette hausse des taxes indirectes sur la vente des produits pétroliers qui figurait dans le programme de coalition du gouvernement Bettel II, a eu un impact pour certains professionnels. Le prix à la pompe est devenu plus attractif en Belgique qu'au Luxembourg pour les professionnels de la logistique.

Le secteur pétrolier en bref

Au Luxembourg, le secteur pétrolier luxembourgeois compte 234 stations-services et emploie 2.200 personnes. Il génère annuellement «environ 2 milliards d'euros» de recettes dans les caisses de l'Etat via les taxes issues du secteur pétrolier (accises et TVA sur les ventes de carburants, tabacs et alcool et droits de concession autoroutière sur les ventes de carburants). Le Groupement pétrolier luxembourgeois s'occupe de l'importation et du commerce de carburants et combustibles et de tous les produits provenant du raffinage du pétrole. Le GPL est composé des grandes sociétés pétrolières actives au Luxembourg et quelques sociétés indépendantes.