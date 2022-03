Sur papier, la démarche a de quoi séduire. Dans les faits, syndicats et ministère s'accordent sur les impacts négatifs d'une telle mesure.

Pourquoi la semaine de 4 jours n'est pas une si bonne idée

Simon Laurent MARTIN Sur papier, la démarche a de quoi séduire. Dans les faits, syndicats et ministère s'accordent sur les impacts négatifs d'une telle mesure.

L'idée peut paraître loufoque et pourtant, la semaine de quatre jours s'inscrit de plus en plus dans une démarche de réflexion globale sur le marché du travail. Le débat s'est d'ailleurs immiscé dans le paysage politique belge il y a quelques semaines. Afin d'augmenter le taux d'emploi, les politiques du pays ont ainsi adopté toute une série de mesures, dont la semaine de quatre jours. Celle-ci s'adresserait aux travailleurs à temps plein, à qui il pourrait être proposé de répartir leurs 38 heures de travail hebdomadaires sur quatre jours, au lieu des cinq habituels. Un gain de liberté non négligeable pour les salariés, qui pourront autrement s'organiser selon un régime hebdomadaire variable.

Mais du côté du Luxembourg, est-ce qu'une mesure similaire pourrait-elle un jour être mise en place? Est-ce envisageable? Pour les deux syndicats luxembourgeois que sont le LCGB et de l'OGBL, le débat doit s'inscrire dans une réflexion plus globale sur le travail. «Les revendications du LCGB portent sur une meilleure conciliation entre vie professionnelle et privée par une réduction du temps de travail. Par exemple: par le biais des gains de productivité dus à la digitalisation», fait notamment remarquer Christophe Knebeler, secrétaire général adjoint du LCGB.

«Le droit au temps partiel fait également partie de nos revendications et a déjà été abordé fin 2020, sans conclusions, au Comité permanent du travail et de l’emploi (CPTE). Une autre revendication du LCGB est également d'œuvrer pour une meilleure flexibilité du temps de travail dans l'intérêt de la conciliation entre vie professionnelle et privée», poursuit-il.

L'Islande en exemple de réussite

Frédéric Krier, membre du bureau exécutif de l'OGBL, rappelle également que la semaine de quatre jours ne représente pas moins d'heures de travail. «D'une manière générale, un peu comme les syndicats belges, nous ne trouvons pas qu'il s'agit d'un pas en avant car ce n'est pas lié à une réduction du temps de travail en lui-même, contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres pays comme l'Islande par exemple. De plus, des études montrent que ce régime de travail ne fonctionne pas forcément dans la durée. Ainsi, une baisse de productivité peut être remarquée.»

Le LCGB insiste également de son côté sur les contraintes que peuvent engendrer la semaine de quatre jours. «Même si une redistribution du temps de travail de 40h en 4 jours au lieu de 5 permettrait de disposer d'une journée libre hebdomadaire supplémentaire, il ne faut pas oublier que le temps de travail par jour va se rallonger d'office de 2 heures. Cela risque de compliquer plutôt que de faciliter la conciliation vie professionnelle-privée comme la garde des enfants. De plus, il ne faut pas négliger que l'allongement des heures de travail journalières fait également diminuer le temps de repos entre les jours de travail, ce qui peut également avoir un impact sur la santé et la sécurité au travail», note le syndicat. Un point également soulevé par l'OGBL.

Plutôt une réduction du temps de travail

Bref, pour les deux syndicats, il convient plutôt de discuter sur une réduction générale du temps de travail ou le développement de modèles de travail plus flexibles comme le télétravail pour assurer une meilleure coordination entre la vie familiale et la vie professionnelle.

Quoi qu'il en soit, le dernier mot doit revenir au gouvernement qui doit avaliser et entériner un tel projet. Et de ce côté-là, le ministre du Travail Georges Engel (LSAP) n'est pas franchement partisan de la semaine de quatre jours. Ce dernier rejoint d'ailleurs l'avis des syndicats sur certains points. «Monsieur le ministre plaide plutôt pour une réduction du temps de travail que pour une répartition de la semaine de quarante heures sur moins de jours», explique son cabinet, contacté par notre rédaction.

Des mesures déjà existantes

Le cabinet ministériel note d'ailleurs qu'il existe déjà plusieurs mesures permettant une organisation plus flexible du temps de travail des salariés luxembourgeois. «A savoir le compte épargne-temps, le plan d'organisation du travail ou encore le télétravail. Dans tous les cas, toute décision par rapport à un changement au niveau du temps de travail devrait être réalisée après des discussions avec tous les partenaires sociaux concernés.»

A l'instar des syndicats, le ministre est également d'avis que la semaine de quatre jours peut poser des problèmes au niveau de la sécurité au travail. «Tandis qu'un employé de bureau peut facilement travailler dix heures par jour, de telles journées de travail peuvent devenir un véritable risque pour d'autres professions à tâche manuelle.»

