La place du Théâtre de la capitale doit être réaménagée dans les années à venir. Les conséquences seront importantes.

Luxembourg 8 4 min.

Dans la capitale

Voici pourquoi la place du Théâtre aura un tunnel

Jeff WILTZIUS La place du Théâtre de la capitale doit être réaménagée dans les années à venir. Les conséquences seront importantes.

Hormis les six Saltimbanques, sculptures de l'artiste Bénédicte Weis, la place du Théâtre n'offre pas grand-chose de passionnant. Elle se trouve à côté du théâtre des Capucins, dans la ville haute. La plupart des gens ne connaissent son nom que par son parking souterrain. Cela devrait changer à l'avenir, selon le premier échevin de la capitale, Serge Wilmes (CSV), dans une interview accordée au Luxemburger Wort.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Ce plan n'est qu'une première ébauche. Mais c'est à peu près à cela que pourrait ressembler la place du Théâtre à l'avenir. Graphique: Ville de Luxembourg/Service EFM

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Ce plan n'est qu'une première ébauche. Mais c'est à peu près à cela que pourrait ressembler la place du Théâtre à l'avenir. Graphique: Ville de Luxembourg/Service EFM Un petit restaurant et plusieurs stands de marché pourraient à l'avenir s'installer sur la place du Théâtre. Graphique: Ville de Luxembourg/Service EFM Graphique: Ville de Luxembourg/Service EFM

«La place du Théâtre est le joyau oublié de la capitale. Elle est en sommeil depuis des décennies», explique Serge Wilmes. C'est pourquoi le conseil échevinal souhaite améliorer l'image de la place. En effet, le lieu n'est pas seulement entouré de jolis bâtiments municipaux, il abrite également l'église Saint-Alphonse et la cinémathèque municipale.

Aux yeux du premier échevin Serge Wilmes (CSV), la place du Théâtre présente un énorme potentiel d'extension. Photo: Gerry Huberty

«Le problème, c'est que la place du Théâtre est éloignée du centre touristique, les visiteurs ne viennent ici que par hasard. De plus, rien n'est proposé pour attirer les gens». Seul un bac à sable géant avec des jeux pour enfants anime la place pendant les mois d'été. «Cela montre toutefois l'énorme potentiel». Car ce ne sont pas seulement les week-ends que les familles fréquentent l'aire de jeux.

Des changements importants sont prévus

La vision d'avenir de la place située en haut de l'Eecher Bierg implique de profonds changements. Ainsi, la route qui longe les rangées de maisons tout autour disparaîtra, de même que l'entrée et la sortie du parking. «Actuellement, la place a une superficie de 900 mètres carrés», explique le premier échevin. «Après les travaux, la surface totale sera de 4.000 mètres carrés». Un marché permanent de produits frais et des stands de restauration rapide pourraient alors y être installés. «L'idée est de concevoir une sorte de Viktualienmarkt pour la capitale», explique Serge Wilmes.

La place du Théâtre est encore en sommeil. Serge Wilmes, premier échevin (CSV)

Plusieurs études ont déjà été menées, les premiers projets et idées ont été développés. Ce marché ne serait pas en concurrence avec le marché hebdomadaire. «Il sera plutôt complémentaire», explique Serge Wilmes. Le nombre de marchands de légumes sera notamment limité.

En 1984, la place du Théâtre était en chantier. Photo: Le Sibenaler/Photothèque de la Ville de Luxembourg

A cela s'ajoute un pavillon avec un restaurant. Selon Serge Wilmes, il n'est pas certain que l'actuel kiosque et ses toilettes publiques soient maintenus. Comme il s'agit d'un concept global, toutes les études nécessaires ne sont pas encore terminées.

Un tunnel vers le parking

L'une des raisons de la transformation de la place du Théâtre est l'état du parking souterrain. Cette installation souterraine de 480 places a été construite au début des années 1980 et est restée presque inchangée depuis. De profonds travaux de rénovation sont prévus.

«Il est prévu de déplacer la nouvelle entrée et sortie du parking sur le boulevard Jean Ulveling». Ce boulevard part de la côte d'Eich et descend vers le rocher du Bock en direction de Clausen. Cela permettra de réduire le trafic de transit sur la place et d'y libérer de l'espace. Dans ce contexte, le carrefour de la côte d'Eich et de la rue Willy Goergen (direction Badanstalt) sera également adapté au nouveau flux de circulation.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 La place du Théâtre doit être rénovée. Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La place du Théâtre doit être rénovée. Photo: Gerry Huberty L'entrée du parking doit être modifiée. Photo: Gerry Huberty Les sculptures des Saltimbanques de l'artiste Bénédicte Weis seront conservées sur la place. Photo: Gerry Huberty Il en va de même pour la sortie du parking souterrain. Photo: Gerry Huberty Jusqu'à la fin de l'été, la plage du théâtre se trouve encore sur la place. Photo: Gerry Huberty

Comme l'entrée prévue sera alors plus en aval qu'aujourd'hui, le parking subira également quelques changements. «Les plans actuels prévoient la construction d'un tunnel depuis le boulevard Jean Ulveling jusqu'au parking. Les voitures circuleront alors de bas en haut vers les différents niveaux de parking», explique le politicien du CSV. Pour ce faire, le boulevard sera élargi afin de laisser la place à une voie d'accès au parking souterrain.

Un café avec vue sur la Tour Eiffel On a l'impression d'être dans un arrondissement parisien. Pourtant, cette petite tour Eiffel se trouve en plein cœur de la ville de Luxembourg.

En revanche, il n'y aura pas plus de surface pour les places de parking. «Comme les surfaces de stationnement pour les voitures modernes doivent être élargies, il pourrait même y en avoir moins au final». On ne sait pas non plus si le parking privé du centre Neuberg aura son propre accès à travers la place jusqu'à l'entrée ou s'il sera relié au nouveau parking souterrain par une voie souterraine. Sur ce point, les études ne sont pas encore terminées, précise le premier échevin.

Aucune date n'a été fixée pour le début des travaux de transformation. «Il faut d'abord que les travaux du Knuedler soient terminés». Selon lui, ce sera le cas au plus tôt fin 2023, début 2024. D'ici là, toutes les études devront être terminées et des propositions concrètes de construction devront être faites. Le groupe de Saltimbanques doit également être conservé, précise Serge Wilmes.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.